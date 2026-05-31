Norwegen gewinnt Bronzemedaille bei der Eishockey-WM

Norwegen hat die Bronzemedaille bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz gewonnen. Im Spiel um Platz 3 besiegten die Skandinavier Kanada mit 3:2 in der Verlängerung. Mathias Pettersen und Stian Solberg waren die Torjäger für Norwegen.

Die Eishockey - Weltmeisterschaft in der Schweiz hat eine überraschende Wendung genommen. Norwegen hat die Bronzemedaille gewonnen, indem es Kanada mit 3:2 in der Verlängerung besiegt hat.

Mathias Pettersen und Stian Solberg waren die Torjäger für Norwegen. Im letzten Drittel rannten die Kanadier an, aber Robert Thomas traf zweimal, was zu einer Verlängerung führte. Noah Steen erlöste den Aussenseiter und brachte Norwegen zum Sieg. Die Bronzemedaille ist ein riesiger Erfolg für Norwegen und eine große Überraschung.

Die Schweiz hatte Norwegen in der Vorrunde abgeschossen, aber diesmal siegte Norwegen. Die Schweiz wird am Sonntag im WM-Final gegen Finnland antreten, nachdem es sich im letzten Gruppenspiel mit 4:2 gegen Kanada durchgesetzt hat. Im Halbfinal wartet Norwegen auf die Schweiz. Die Skandinavier haben Lettland mit 2:0 besiegt, dank Toren von Tinus Luc Koblar und Noah Steen.

Kanada hat am Nachmittag das Prestigeduell im Viertelfinal gegen die USA mit 4:0 gewonnen. Macklin Celebrini erzielte in der 19. Minute die Führung, Dylan Holloway erhöhte bei Spielhälfte. Die Amerikaner hatten im Schlussdrittel mehrere gute Chancen, konnten den kanadischen Goalie Jet Greaves aber nicht bezwingen.

In den letzten beiden Minuten trafen Connor Brown und Sidney Crosby jeweils noch ins leere USA-Tor. Kanada gelang mit dem Sieg auch die Revanche für den verlorenen Olympiafinal. Im Februar verlor der Rekordweltmeister mit 1:2 nach Verlängerung. Im zweiten Viertelfinal des Nachmittags setzte sich Finnland gegen Tschechien 4:1 durch.

Nach Toren von Sakari Manninen, Anton Lundell und Konsta Helenius lagen die Finnen kurz nach dem 1. Drittel komfortabel in Führung. Filip Hronek brachte in der 31. Minute mit seinem Tor für Tschechien etwas Spannung in die Partie zurück.

Lenni Hameenaho machte mit seinem Treffer in der 56. Minute aber alles klar für Finnland. Schweden besiegte in der Gruppe B in Freiburg die Slowakei 4:2. Dank dieses Sieges erreichen die Tre Kronor doch noch den Viertelfinal.

Die Schweden werden ihre Gruppe als Vierte abschließen. Damit treffen sie in der ersten K.o. -Runde auf den Ersten der Gruppe A, die Schweiz. Das Schweizer Nationalteam besitzt gegen Schweden aber keine gute Bilanz, musste in den vergangenen Jahren immer wieder empfindliche Niederlagen einstecken, darunter waren zwei verlorene WM-Finals (2013 und 2018).

Auch Titelverteidiger USA hat es im letzten Spiel noch unter die besten 4 geschafft. Dank eines 4:1 gegen Österreich werden die US-Amerikaner Gruppenvierte. Sie treffen im Viertelfinal auf Rekordmeister Kanada. Mit einem klaren 8:1 gegen Ungarn sicherte sich Lettland in der Gruppe A die Qualifikation für die Viertelfinals.

Damit ist auch klar, dass Deutschland nach der Vorrunde ausscheiden wird. Am späteren Nachmittag kämpfen Österreich und Titelverteidiger USA im Direktduell in Zürich noch um den letzten Platz fürs Weiterkommen. Die punktgleich an der Tabellenspitze stehenden Schweizer und Finnen machen dann am Abend den Gruppensieg unter sich aus. In der Gruppe A in Zürich gewinnt Titelverteidiger USA gegen Ungarn 7:3.

Die Amerikaner führten zwischenzeitlich 5:1, ehe die Ungaren bis auf zwei Tore heran kamen. Dank diesem Sieg kann die USA die Viertelfinals doch noch erreichen. Bedingung dafür ist aber ein Sieg am Dienstag gegen Österreich. Deutschland bezwang am Abend Grossbritannien 6:3





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