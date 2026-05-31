Norwegen gewinnt Bronze bei der Eishockey-WM in der Schweiz - Schweiz und Finnland im Finale

Die Eishockey-WM in der Schweiz brachte überraschende Ergebnisse: Norwegen sicherte sich die Bronzemedaille, die Schweiz und Finnland stehen im Finale. Alle Spiele, Tore und Entscheidungen im Überblick.

Die Eishockey - Weltmeisterschaft in der Schweiz , die vom 15. bis 31. Mai stattfindet, bot packende Spiele und überraschende Ergebnisse. Im Spiel um Platz drei sicherte sich Norwegen mit einem 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen Kanada die Bronze medaille.

Mathias Pettersen und Stian Solberg brachten die Skandinavier früh in Führung, ehe Kanada durch Robert Thomas ausgleichen konnte. In der Schlussminute glichen die Kanadier erneut aus, doch Noah Steen sicherte Norwegen in der Verlängerung den Sieg. Dieses Ergebnis ist ein historischer Erfolg für die norwegische Eishockey-Nationalmannschaft. Im Halbfinale setzte sich die Schweiz deutlich gegen Finnland durch und zog damit ins Finale ein.

Die Kanadier besiegt im zweiten Halbfinale Lettland mit 2:0. Im Viertelfinale hatte Kanada die USA mit 4:0 deklassiert, während Finnland Tschechien mit 4:1 bezwang. Die Schweiz erreichte als Gruppenvierter das Viertelfinale und bezwang dort Schweden. Der Final zwischen der Schweiz und Finnland verspricht eine Wiederauflage des Gruppenspiels, das die Eidgenossen mit 4:2 für sich entschieden hatten.

Finnland, angeführt von Stars wie Aleksander Barkov, will sich für die Niederlage revanchieren. Die Schweiz kann auf die Unterstützung des heimischen Publikums in der Zürcher Swiss Life Arena bauen. Die Titelvergabe fällt damit in das letzte Spiel des Turniers. In den Gruppenphasen gab es weitere bemerkenswerte Ergebnisse.

Die USA sicherten sich als Gruppenvierter den Viertelfinaleinzug, nachdem sie Österreich 4:1 und Ungarn 7:3 besiegt hatten. Deutschland schied nach einer Niederlage gegen Großbritannien aus. Lettland qualifizierte sich mit einem 8:1-Sieg gegen Ungarn für die K.o. -Runde.

Schweden bezwang die Slowakei und traf im Viertelfinale auf die Schweiz, während Titelverteidiger USA auf Kanada traf





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