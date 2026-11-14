Norwegen gegen Wales: Falsche Scharfschützen

Das Spiel zwischen Norwegen und Wales bleibt torlos. Zahlreiche Torschüsse von Akteuren wie Daniel James und Antonio Nusa verfehlen das Tor.

Das Länderspiel zwischen der norwegischen und der walisischen Nationalelf bleibt bis zu diesem Zeitpunkt ohne Torerfolg. Die offensive Leistung beider Teams wird durch eine hohe Anzahl von Torschüssen charakterisiert, die jedoch alle am gegnerischen Tor vorbeigehen. Weder die Angreifer von Norwegen noch die der Wales Nationalmannschaft konnten bis dato den entscheidenden Treffer erzielen.

Torelose Partie ohne klare Chance

Die Begegnung verläuft ohne Scorerfolg, obwohl beide Seiten zahlreiche Angriffe starten. Trotz des intensiven Drucks und der zahlreichen Abschlüsse bleibt der Spielstand bei Null. Die Defensiven haben sich gut positioniert, und die Angreifer scheitern immer wieder knapp am Ziel.

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Die Torschützen liefern sich ein Wettrennen um die meisten Versuche, die daneben gehen. Die Statistik der Torgefährlichkeit wird ausschließlich durch verfehlte Schüsse und abgeblockte Bälle definiert, da kein Ball die Netze berührt hat.

Akteure scheitern knapp am Ziel

Aktive Spieler wie Oscar Bobb von Norwegen sind in die Taktik eingebunden, stoßen aber mit ihren Aktionen nicht in die Torszene vor. Ebenso bleibt Antonio Nusa, der ebenfalls für Norwegen aufläuft, mit seinen Versuchen erfolglos und verhilft der Elf nicht zum Führungstreffer.

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Der walisische Angreifer Daniel James probt mehrere Male seine Präzision. Er schießt mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte und trifft dabei mit seinem Schuss nur knapp rechts am Tor vorbei. Später versucht er es erneut mit seinem rechten Fuß aus größerer Distanz, doch auch dieser Ball zieht links am Ziel vorbei.

Thelo Aasgaard von Norwegen ist ebenfalls im Sturm aufgestellt. Zwei Mal versucht er, den Ball per Kopf aus der Strafraummitte ins Tor zu bringen, jedoch fliegt die Kugel in beiden Fällen hoch und weit an das rechte Pfosten vorbei. Trotz seiner Bemühungen bleibt auch für ihn der Torerfolg aus.

Passvorlagen ohne finale Präzision

Die Vorbereitungen auf die Torschüsse kommen vor allem von den kreativen Kräften im Mittelfeld. Martin Ødegaard ist mehrfach als Vorbereiter aufgeführt und schickt den Ball per Flanke ins Strafraumgebiet. Auch Julian Ryerson bringt Flügelaktionen zustande, die jedoch nicht in einem Treffer resultieren.

Für Wales ist Harry Wilson eine zentrale Figur in der Ballzirkulation. Er legt mit einem Steilpass nach einem Konter vor, woraufhin Daniel James abschießt. Eine weitere Flanke von Harry Wilson wird von Brennan Johnson eingeleitet, doch der folgende Schuss von Harry Wilson selbst geht links am Tor vorbei.

Brennan Johnson selbst ist auch im eigenen Halbfeld aktiv und bekommt dort einen Freistoß zugesprochen. Er versucht nicht direkt selbst zu schießen, sondern bereitet andere Aktionen vor. Die Organisation des Angriffs ist also vorhanden, die Umsetzung im letzten Schritt bleibt jedoch aus.

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Körpereinsatz und Unterbrechungen im Spielverlauf

Neben den technischen Aktionen gibt es auch körperliche Auseinandersetzungen im Mittelfeld und in den Verteidigungszonen. Ethan Ampadu von Wales ist in eine Situation verwickelt, die als Foul gewertet wird, was das Spiel unterbricht. Solche Unterbrechungen geben den Teams Zeit zur Umgruppierung.

Auch Antonio Nusa wird im linken Flügelbereich von einem Freistoß profitiert. Die Schiedsrichter entscheiden auf Strafraumgrenzverletzungen, was den Spielfluss immer wieder stoppt. Diese Pausen nutzen die Teams, um defensive Strukturen neu aufzubauen.

Torbjørn Heggem von Norwegen ist ein weiterer Akteur, der nach einer Ecke per rechtem Fuß aus der Strafraummitte versucht, das Tor zu treffen. Sein Versuch fliegt jedoch drüber. Die Ecke kommt von Martin Ødegaard, der auch bei anderen Gelegenheiten mit Flanken für Gefahr sorgt.

Antonio Nusa ist zudem in eine Situation verwickelt, in der sein Schuss mit dem rechten Fuß links im Sechzehner abgeblockt wird. Dies zeigt die Widerstandsfähigkeit der walisischen Abwehr, die es schafft, gefährliche Abschlüsse zu vereiteln. Trotz der Blockade bleibt kein Freistoß oder Eckball daraus resultierend erfolgreich genutzt.