North American AT-6 Harvard: 80-Jahre-Jubiläum auf Militärflugplatz Gilze-Rijen

Die Stiftung Royal Netherlands Air Force Historic Flight feiert mit historischen AT-6 Harvards auf Gilze-Rijen ihr 80-jähriges Bestehen in den Niederlanden.

Ein tiefes, charakteristisches Brummen durchbrach die Stille, als die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf den Himmel gerichtet war. Gespräche verstummten sofort, und Kameras wurden hochgerissen, um die eintreffenden Maschinen festzuhalten. Hinter den Baumkronen erschienen drei Flugzeuge, die in einer präzisen Formation über den Militärflugplatz Gilze-Rijen flogen. Sie absolvierten einen Lowpass, zogen dann in einen scharfen Break-Manöver ein und landeten schließlich. Ihr markantes Geräusch hallte noch einen Moment in der Luft nach, während die Piloten ihre Maschinen sicher zur Ruhe brachten. Es handelte sich dabei um North American AT-6 Harvards, einmotorige Schulungsflugzeuge, die in ihrer Bedeutung für die Pilotenausbildung nach dem Zweiten Weltkrieg kaum seinesgleichen finden.

Vor genau achtzig Jahren kamen die ersten Tiefdecker des Herstellers North American Aviation in die Niederlande. Die Stiftung "Royal Netherlands Air Force Historic Flight" nutzte diesen historischen Meilenstein als Anlass für eine besondere Veranstaltung. Am 3. Oktober 2026 fand auf dem Stützpunkt in der niederländischen Provinz Nordbrabant ein Treffen statt, das das 80-Jahre-Jubiläum der Harvard feierte. Mehrere historische AT-6 Maschinen reisten extra aus dem Ausland an, um an diesem Event teilzunehmen und die lebendige Geschichte dieser iconic Luftfahrzeuge zu ehren. Die Anwesenheit internationaler Exponate unterstrich den weltweiten Erhaltungsstandort dieses Flugzeugtyps.

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Technische Vielfalt und globale Produktionszahlen

Die Harvard gilt als ein überaus vielseitiges und für ihre Ära modernes Flugzeug, das in verschiedenen Konfigurationen weltweit im Einsatz war. In den Vereinigten Staaten von Amerika trug die Maschine die offiziellen Bezeichnungen T-6 Texan und AT-6 Texan, während die US Navy sie als SNJ führte. In den Ländern des Commonwealth und in vielen anderen Nationen etablierte sich jedoch der Name Harvard als dominante Bezeichnung. Die Produktionszahlen waren beeindruckend: Bis zum Ende der Fertigung im Jahr 1944 wurden insgesamt 15.495 Flugzeuge aller Varianten hergestellt. Mehr als 55 Staaten setzten diesen Typ sowohl während als auch nach dem Zweiten Weltkrieg militärisch ein, was die enorme Reichweite und Akzeptanz dieses Schulflugzeugs belegt.

Auch in Europa war die Präsenz der Harvard weit verbreitet und prägte die Luftwaffen vieler Länder nachhaltig. Die Schweiz beispielsweise setzte rund 40 in Kanada gebaute Varianten vom Typ Harvard IIB ein. Die westdeutsche Luftwaffe beschaffte 135 Maschinen vom Typ Harvard Mk.IV für ihre Ausbildungskräfte. Österreich betrieb seinerzeit zehn T-6G Texan, um seine Piloten auszubilden. Für viele Militärpiloten weltweit war die Harvard ein unverzichtbarer und wichtiger Teil ihrer fliegerischen Ausbildung geworden, die sie auf komplexere Jet-Strukturen vorbereitete.

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Cinematographische Legende und filmische Nutzung

Die Vielseitigkeit der Harvard machte sie nicht nur im militärischen Alltag, sondern auch in der Filmindustrie zu einem beliebten und häufig eingesetzten Flugzeug. Aufgrund ihrer robusten Bauweise und ihres Erscheinungsbildes eignete sie sich hervorragend, um verschiedene historische Kampfflugzeuge darzustellen. Die niederländische Maschine mit dem Kennzeichen PH-KLU spielte beispielsweise im Jahr 1977 im bekannten Film "A Bridge Too Far" - in Deutschland unter dem Titel "Die Brücke von Arnheim" bekannt - die Rolle einer deutschen Focke-Wulf Fw 190. Für diese Dreharbeiten wurde das hintere Cockpit geschickt mit einer Metallverkleidung abgedeckt, um die Silhouette zu verändern.

Harvards verkörperten in der Kinogeschichte eine Vielzahl anderer historischer Kampfflugzeuge. Sie dienten als Maskerade für P-47 Thunderbolts, Hawker Typhoons und sogar für die japanische Mitsubishi A6M Zero. Besonders kurios war die Transformation der PH-KLU im Jahr 1983, als sie für einen Dokumentarfilm über die Geschichte der niederländischen Luftwaffe sogar in den Lack einer Fokker D.XXI umlackiert wurde. Heute fliegt diese spezielle Maschine in kanadischen Farben und bleibt damit ein wandelbares Symbol der Luftfahrtgeschichte. Theo ten Haaf, ein Kenner der Materie, kennt die Harvard aus dem Cockpit und verfolgt ihre Geschichte genau.

Pilotenperspektive und technische Herausforderungen

Der ehemalige Generalmajor der niederländischen Luftwaffe und aktuelle Präsident der Netherlands Historic Flight, Theo ten Haaf, flygt die Harvard seit rund drei Jahren. Er gehört zu den exklusiven Fünf Piloten in den Niederlanden, die zusätzlich noch eine Spitfire fliegen dürfen. Für ihn und die Stiftung "Royal Netherlands Air Force Historic Flight" ist es von zentraler Bedeutung, die Erinnerung an diese Ära wachzuhalten, da während des Zweiten Weltkriegs viele Piloten und Besatzungsmitglieder ums Leben kamen. Der Unterschied zu modernen Trainingsflugzeugen ist für Ten Haaf deutlich spürbar, da die Harvard deutlich mehr manuelle Handarbeit erfordert. Das Instrumentenbrett kann bei direkter Sonneneinstrahlung schwer abzulesen sein, was die Navigation erschwert.

Eine weitere Herausforderung stellt die Sicht nach vorne am Boden dar, weshalb der Pilot beim Rollen entsprechend Zickzack fahren muss, um die Umgebung im Blick zu behalten. Reiner Instrumentenflug ist mit dem alten Flugzeug fast unmöglich, was die Anforderungen an den Piloten erheblich steigert. Gerade diese Unmittelbarkeit macht den Reiz der Maschine aus. Das unmittelbare Gefühl für Steuerknüppel und Seitenruder ist bei modernen Flugzeugen weniger ausgeprägt. Besondere Aufmerksamkeit verlangt zudem die Landung, da Präzise Steuerbewegungen und hohe Konzentration gefragt sind. Man setzt zuerst mit den Bugrädern auf, und bei niedriger Geschwindigkeit verändert sich die Wirkung des Höhenruders.

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Weniger Luft strömt zum Höhenruder, da dieses ab einem bestimmten Punkt zudem vom Flügel abgeschirmt wird. Dies erfordert eine präzise Steuerung und große Aufmerksamkeit, was nicht ganz einfach ist, wenn man nicht daran gewöhnt ist. Man muss das Flugzeug stets aktiv unter Kontrolle halten. Theo ten Haaf kennt dazu einen passenden Fliegerspruch: "Es gibt zwei Arten von Harvard-Piloten: diejenigen, die von der Start- und Landebahn abkommen, und diejenigen, die darauf bleiben." Nach seiner Einschätzung gibt es in den Niederlanden noch etwa 20 bis 25 Piloten, die Harvard sicher fliegen können.

Finanzierung, Wartung und zukünftige Ziele

Die Harvard ist grundsätzlich kunstflugtauglich und kann relativ hohe Belastungen aushalten. Doch die Piloten gehen mit Rücksicht auf das Alter der Flugzeuge bewusst vorsichtig mit ihnen um. Das Ziel der Historic Flight ist ehrgeizig: Auch zum 100. Geburtstag sollen Harvards noch flugfähig sein, um die Tradition für zukünftige Generationen zu wahren. Bei der Spitfire sind es nur fünf Piloten, die diese historische Maschine bedienen können, was die Exklusivität dieser Luftfahrzeuge unterstreicht. Ten Haaf selbst kommt auf rund 30 Flugstunden pro Jahr mit der Harvard und weitere 30 Stunden mit der Spitfire.

Die Herausforderung besteht nicht nur im reinen Fliegen, sondern auch in der aufwendigen Wartung und Finanzierung. Der jährliche Betrieb kostet laut Theo ten Haaf rund 500.000 Euro. Etwa 25 Prozent davon kommen als Unterstützung von der niederländischen Luftwaffe. Der Rest wird über Veranstaltungen und Sponsoren finanziert, was eine intensive Öffentlichkeitsarbeit erfordert. Die Arbeit wird ausschließlich von Freiwilligen geleistet, die sich mit großer Leidenschaft für die Erhaltung der Luftfahrtgeschichte engagieren. Diese Kombination aus hohem finanziellen Aufwand und ehrenamtlichem Einsatz sichert die Zukunft dieser historischen Flugzeugtypen in den Niederlanden.