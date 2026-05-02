Norris triumphiert in Miami – Gedenken an Zanardi überschattet Sprintrennen

Lando Norris gewinnt den Formel-1-Sprint in Miami vor Oscar Piastri. Kimi Antonelli patzt, während Hamilton und Verstappen sich einen intensiven Zweikampf liefern. Nico Hülkenberg erleidet einen frühen Ausfall. Vor dem Rennen wurde Alex Zanardi mit einer Schweigeminute geehrt.

Lando Norris hat sich in der glühenden Hitze von Miami den Sieg im Formel-1- Sprintrennen gesichert und damit seine beeindruckende Form unterstrichen. Der McLaren-Pilot, der auch von der Pole Position startete, baute nach einer fünf Wochen dauernden Rennpause den Aufwärtstrend seines Teams in der Motorsport -Königsklasse weiter aus und sammelte wertvolle acht Punkte.

Dieser Erfolg folgt auf seinen ersten Grand-Prix-Sieg in Miami im Jahr 2024, und er bestätigte seine Dominanz auch im Sprintrennen 2025. Die Streckentemperatur erreichte während des Rennens beachtliche 50 Grad Celsius, was die Herausforderung für die Fahrer zusätzlich erhöhte. Der WM-Führende Kimi Antonelli, der von Position zwei ins Rennen ging, hatte erneut mit Problemen zu kämpfen. Schon in den ersten Metern des Rennens beging er einen Fehler, der ihn wertvolle Positionen kostete.

Am Ende reichte es für den Mercedes-Piloten nur zu Platz vier, direkt hinter Charles Leclerc im Ferrari. Norris funkte nach dem Rennen zufrieden: „Toller Job, lasst uns das wiederholen!

“, und blickte bereits optimistisch auf die Qualifikation für den Grand Prix am Sonntag. Während Norris souverän die Spitze anführte, lieferten sich im Mittelfeld ein intensiver Zweikampf zwischen dem Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Ferrari und dem vierfachen Red-Bull-Champion Max Verstappen. Verstappen klagte über Bremsprobleme, konnte sich aber letztendlich gegen Hamilton durchsetzen und Position sechs verteidigen. Ein dramatisches Ende erlebte Nico Hülkenberg, dessen Sprintrennen bereits vor dem Startschuss beendet war.

Auf dem Weg zur Startaufstellung bemerkte er Rauch aus seinem Audi, der sich schnell zu Flammen entwickelte. Der Wagen musste in Kurve 17 abgestellt werden, was für das Audi-Team eine weitere Enttäuschung bedeutete. Allan McNish, der in Miami seine Premiere als Renndirektor des deutschen Werksteams erlebte, berichtete von Problemen in der Box, die man jedoch für behoben hielt. Hülkenberg verfolgte das Rennen mit verschränkten Armen und finsterer Miene aus der Garage.

Vor dem Start des Sprintrennens wurde eine Gedenkminute für Alex Zanardi abgehalten. Die Formel-1-Gemeinschaft trauerte um den ehemaligen Formel-1-Piloten und erfolgreichen Parasportler, der am Freitagabend im Alter von 59 Jahren verstorben war. Zanardi erlitt im Jahr 2001 bei einem Rennunfall auf dem Lausitzring den Verlust beider Beine, kämpfte sich aber mit unglaublicher Stärke und Lebensfreude zurück ins Rampenlicht.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff würdigte Zanardi als eine außergewöhnliche Persönlichkeit und betonte: „Er hat gezeigt, dass das Leben, auch wenn es einen herausfordert, nicht darüber entscheiden muss, wer man ist.

“ Der Tod Zanardis ist ein schmerzlicher Verlust für die gesamte Motorsportwelt. Die Enttäuschung bei Audi war groß, nicht nur wegen des Ausfalls von Hülkenberg, sondern auch angesichts der Umstände. McNish zeigte sich betroffen und betonte, dass man die Probleme in der Box für gelöst gehalten hatte. Die Szene, in der Hülkenberg das Rennen aus der Garage verfolgte, spiegelte die Frustration und Enttäuschung des gesamten Teams wider.

Der Sieg von Lando Norris und die dramatischen Ereignisse rund um Hülkenberg und Zanardi machten den Sprint in Miami zu einem Rennen voller Emotionen und Spannung





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