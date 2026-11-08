Norris gewinnt GP Brasilien nach Fehler von Antonelli

Lando Norris gewinnt das Formel-1-Rennen in São Paulo. Max Verstappen holt sich Platz zwei nach Startplatz 21. Andrea Kimi Antonelli verliert die Führung.

Lando Norris sichert sich den Tagessieg beim Großen Preis von Brasilien, nachdem er sich nach einem unglücklichen Start wieder an die Spitze der Szene zurückkämpft. Der McLaren-Pilot nutzt den Fehler des frischgebackenen Weltmeisters Andrea Kimi Antonelli aus und beendet das Rennen auf dem ersten Platz.

Norris kehrt nach Antonellis Fehler an die Spitze zurück

Das Rennen begann für Norris nicht nach Plan, da er einen schwachen Start hinlegte. Dies ermöglichte es Antonelli, die Führung zu übernehmen und seinen Vorsprung auf bis zu 6,8 Sekunden auszubauen. In der zwanzigsten Runde ereignete sich jedoch der entscheidende Wendepunkt. Der Ferrari-Fahrer, der zuvor Probleme mit der Aufhängung gemeldet hatte, verließ die Box und drehte sich sogleich in der ersten Kurve. Er konnte das Fahrzeug zwar wieder kontrollieren und weiterfahren, verlor jedoch wertvolle Sekunden. Norris nutzte diese Situation sofort aus und übernahm erneut die Führung, die er bis zum Rennende behauptete.

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Max Verstappen gelingt spektakuläre Aufholjagd

Max Verstappen krönte seine Leistungen mit einem zweiten Platz, der eine spektakuläre Aufholjagd von der 21. Startposition aus beinhaltete. Der Red-Bull-Rennfahrer konnte zahlreiche Fahrzeuge überholen, um ins Mittelfeld aufzuschließen. Er selbst beschrieb die ersten Runden als entscheidend, um viele Autos zu überholen, wobei er merkte, dass das Auto danach schwer zu fahren war. Dennoch ist er zufrieden mit dem Resultat und der Möglichkeit, so weit nach vorne zu fahren.

Hadjar komplettiert das Podium für McLaren

Andrea Kimi Antonellis Teamkollege im selben Renntag, Hadjar, erreichte als Dritter das Podium. Der Fahrer startete von der fünften Position und kämpfte sich nach vorn. Hadjar betonte, dass es extrem schwierig war, den Anschluss zu halten und auf den Softreifen zu bleiben. Er freute sich sehr über den dritten Platz, merkte aber auch an, dass er bei der Auslotung der Gripbedingungen mit Antonelli Fehler machte und fast in die Boxencrew fuhr.

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Strategische Entscheidungen und Strafen für Hülkenberg

Für Nico Hülkenberg verlief der Große Preis von Brasilien zu einer Achterbahnfahrt. Der deutsche Fahrer von Audi verlor durch einen strategischen Boxenstopp mehrere Plätze nach einem Duell mit George Russell. Später sicherte er sich die zehnte Position von Franco Colapinto, verließ dabei jedoch die Strecke. Aufgrund dieses Vorfalls kassierte er eine Zehn-Sekunden-Strafe, was ihn trotz eines soliden zehnten Platzes in der Wertung nur knapp vor dem nächsten Verfolger liegen ließ. Das Team von Audi sicherte sich dennoch einen wichtigen Punkt.

Werbeaktion von Gatorade in São Paulo verursacht Chaos

Neben den Rennsportlichen Ereignissen sorgte eine Marketing-Aktion für zusätzliche Aufmerksamkeit. Der Getränkehersteller Gatorade installierte fünf rote Startlichter der Formel 1 neben einer echten Ampel auf der Avenida Paulista in São Paulo. Dies führte dazu, dass Autofahrer die Lichter mit dem Verkehrssignal verwechselten und teilweise abrupt abbremsten. Die Installation musste daraufhin wieder entfernt werden, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten. Die Aktion ging damit ordentlich nach hinten los und sorgte für Unmut bei den lokalen Verkehrsteilnehmern.