Nordkorea hat Diplomat Astier Sylvain ausgewiesen und droht mit der Schließung der Botsek. Hintergrund sind Sanktionen der Schweiz gegen ein Jugendcamp, die Kim Yo Jong verurteilte.

Die Nordkoreanische Volksdemokratische Republik hat den Leiter der Schweiz er Botschaft, Astier Sylvain, zur unerwünschten Person erklärt. Pjöngjang ordnete an, dass der Diplomat das Land binnen 48 Stunden verlassen muss. Dieser Schritt erfolgte exakt einen Tag, nachdem Kim Yo Jong, die Schwester des nordkoreanischen Führungschefs Kim Jong Un, gedroht hatte, die diplomatische Vertretung in der Hauptstadt zu schließen.

Hintergrund der diplomatischen Krise

Der Konflikt spitzt sich zu, weil die Schweizer Bundesbehörden Sanktionen gegen ein nordkoreanisches Jugendcamp verhängt haben. Dieses Camp, bekannt als Songdowon International Children's Camp in der Stadt Wonsan im Osten des Landes, steht im Zentrum der internationalen Kritik. Die Schweiz wirft dem Camp vor, an der mutmaßlichen Verschleppung von Kindern aus russisch besetzten Gebieten der Ukraine beteiligt gewesen zu sein. Diese schweren Vorwürfe führen nun zu einer direkten diplomatischen Eskalation zwischen den beiden Staaten.

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Kim Yo Jong verurteilt westliche Maßnahmen

Kim Yo Jong, eine der einflussreichsten Personen im nordkoreanischen Regime, hat die Sanktionen der Schweiz scharf verurteilt. Sie sieht in den Maßnahmen einen unfairen Angriff auf das nordkoreanische Staatswesen und reagierte entsprechend aggressiv mit der Androhung der Schließung des Schweizer Büros. Die Entscheidung, Astier Sylvain zur unerwünschten Person zu erklären, ist ein direkter Gegenstoß dieser politischen Strategie. Pjöngjang nutzt diese diplomatische Waffe, um Druck auf Bern auszuüben und die Sanktionen zu kippen.

Staatliche Medien berichten von Protest

Nach Angaben der offiziellen staatlichen Nachrichtenagentur KCNA wurde Astier Sylvain von einem hochrangigen Vertreter des nordkoreanischen Außenministeriums bestellt. Ihm wurde eine schriftliche Mitteilung übergeben, in der die sofortige Schließung des Büros und die Ausreise des Diplomaten gefordert wurden. Die nordkoreanische Führung begründet diesen Schritt damit, dass sie gegen die ungerechtfertigten Sanktionen der Schweiz protestiere. Die Aktion wird als klare Warnung an die westliche Gemeinschaft verstanden.

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Auswirkungen auf die Schweizer Diplomatie

Die Ausweisung von Astier Sylvain stellt einen erheblichen Rückschlag für die schweizerische Außenpolitik dar. Die Schweiz betont ihre Unabhängigkeit und ihre Rolle als neutrales Land im internationalen Rechtssystem. Durch die Sanktionen gegen das Songdowon Camp wollte Bern ein Zeichen gegen Menschenrechtsverletzungen setzen. Die Reaktion Nordkoreas zeigt jedoch die Grenzen dieses diplomatischen Instruments in autoritären Regimen auf. Die Beziehungen zwischen Bern und Pjöngjang sind damit auf einem historischen Tiefpunkt angelangt.

Weiterer Verlauf der Angelegenheit

Es bleibt abzuwarten, wie die Schweizer Regierung auf diese diplomatische Herausforderung reagieren wird. Die Forderung der Nordkoreaner nach der Schließung der Botschaft könnte zu einem vollständigen Abbruch der diplomatischen Beziehungen führen. Bisher gibt es keine Angaben dazu, ob Bern Gegenmaßnahmen ergreifen wird, wie zum Beispiel die Ausweisung nordkoreanischer Diplomaten aus der Schweiz. Die 48-Stunden-Frist für Astier Sylvain läuft unter Hochdruck ab, während die internationale Gemeinschaft die Entwicklung mit Sorge beobachtet.