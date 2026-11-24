Nordkorea weist Astier Sylvain aus und schliesst das Verbindungsbüro in Pjöngjang als Vergeltung für Schweizer Sanktionen gegen ein Kinderlager.

Nordkorea hat das Schweiz er Verbindungsbüro in Pjöngjang geschlossen und den Leiter des Büros, Astier Sylvain, zur unerwünschten Person erklärt. Der diplomatische Vorfall ereignete sich unmittelbar nach einer Androhung der Schließung durch Kim Yo Jong, die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un. Dieser Schritt ist eine direkte Vergeltungsmaßnahme für die Verhängung von Sanktionen durch die Schweiz er Bundesbehörden.

Diplomat muss Land innert 48 Stunden verlassen

Die nordkoreanischen Behörden haben Astier Sylvain angewiesen, das Land innerhalb von 48 Stunden zu verlassen. Dieser Befehl erging einen Tag nach der scharfen Warnung von Kim Yo Jong. Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA bestätigte, dass ein hochrangiger Vertreter des nordkoreanischen Außenministeriums den Schweizer Diplomaten vorstellig wurde. Dort wurde ihm eine offizielle Mitteilung übergeben, in der die Schließung des Büros und die sofortige Ausreise gefordert wurden.

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Konflikt um Sanktionen gegen Jugendcamp

Der Konflikt hat seinen Ursprung in den von der Schweiz verhängten Sanktionen gegen das Songdowon International Children's Camp. Dieses Jugendlager befindet sich in der ostkoreanischen Stadt Wonsan. Den Verantwortlichen des Lagers wird vorgeworfen, an der mutmaßlichen Verschleppung von Kindern aus russisch besetzten Gebieten der Ukraine beteiligt gewesen zu sein. Die Schweiz reagierte daraufhin mit gezielten Sanktionen gegen die Einrichtung und ihre Mitarbeiter.

Kim Yo Jong verurteilt Schweizer Maßnahme

Kim Yo Jong, eine der einflussreichsten Personen in Nordkorea, hatte die Sanktionen der Schweiz scharf verurteilt. In ihrer Erklärung drohte sie mit der Schließung des Schweizer Verbindungsbüros in Pjöngjang. Das Büro war erst im Oktober eröffnet worden und sollte die Beziehungen zwischen beiden Ländern pflegen. Die Reaktion Nordkoreas auf diese Ankündigung erfolgte extrem schnell und unmissverständlich. Die diplomatischen Kanäle wurden damit faktisch unterbrochen.

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Formeller Protest der nordkoreanischen Regierung

Pjöngjang begründete den Schritt offiziell mit einem Protest gegen die Schweizer Sanktionen. Laut der Meldung der Nachrichtenagentur KCNA war dies der Grund für die sofortige Ausweisung des Diplomaten. Der Vorstoß dient als Signal an die Schweiz, dass solche Maßnahmen nicht ohne Konsequenzen bleiben. Die Schweiz hatte die Sanktionen als Reaktion auf die Vorwürfe der Menschenrechtsverletzungen verhängt.

Auswirkungen auf die schweizerisch-koreanischen Beziehungen

Durch die Schließung des Büros und die Ausweisung von Astier Sylvain sind die diplomatischen Beziehungen zwischen der Schweiz und Nordkorea jetzt schwer belastet. Das Büro war ein wichtiger Ansprechpartner für beide Seiten. Die schnelle Reaktion zeigt die Sensibilität Nordkoreas bei Themen der internationalen Sanktionen. Die genauen nächsten Schritte im diplomatischen Austausch bleiben zunächst unklar. Es ist ungewiss, wann oder ob die Beziehungen normalisiert werden können. Die Situation erfordert nun eine sorgfältige Abwägung durch die Schweizer Regierung. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklung genau. Die Sanktionen gegen das Lager bleiben jedoch zunächst bestehen.