Nordkorea vertreibt den Leiter des Schweizer diplomatischen Büros und schliesst die Vertretung als Reaktion auf Schweizer Sanktionen gegen das Songdowon-Kinderferienlager.

Nordkorea hat das Schweizer diplomatische Büro in Pjöngjang wieder geschlossen und den Leiter der Vertretung, Sylvain Astier, zur Persona non grata erklärt. Die nordkoreanische Regierung forderte Astier ultimativ auf, das Land innert 48 Stunden zu verlassen, nachdem das Amt Pak Hyon Su, einem ranghohen Vertreter des nordkoreanischen Aussenministeriums, ein Memorandum übergeben hatte. Dieses Dokument verlangt explizit die Schliessung der Schweizer Vertretung in der nordkoreanischen Hauptstadt.

Sanktionen gegen Ferienlager lösen Krise aus

Die massgebliche Ursache für diese diplomatische Eskalation sind Schweizer Sanktionen gegen das internationale Kinder-Ferienlager Songdowon nahe der ostkoreanischen Küstenstadt Wonsan. Nordkorea wertete diese Massnahme als feindseligen Akt. Bereits am Dienstag hatte Kim Yo Jong, die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, öffentlich mit der Schliessung des Schweizer Büros gedroht, sollte die Schweiz die Sanktionen nicht aufheben. Die Anweisung zur Schliessung erfolgte kurz nach der offiziellen Einreise von Sylvain Astier, der gemäss der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA angewiesen wurde, das Land binnen zwei Tagen zu verlassen.

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Rechtlicher Hintergrund der Sanktionsmassnahmen

Die betroffenen Sanktionen basieren auf einem Beschluss des Rats der Europäischen Union vom Ende September. Die EU verhängte diese Massnahmen wegen rechtswidriger Deportationen ukrainischer Kinder nach Russland. Laut Angaben der EU nimmt das kritisierte nordkoreanische Kinder-Ferienlager Songdowon an organisierten Programmen teil. Dabei werden ukrainische Kinder in Koordination mit Russland aus besetzten Gebieten dorthin verbracht, um prorussische Narrative zu fördern. Die Schweiz hat diese EU-Massnahmen in ihrer nationalen Sanktionspolitik übernommen, was zur aktuellen diplomatischen Konfrontation führte.

Kassis besucht Nordkorea kurz vor Schliessung

Dieser diplomatische Rückschlag geschieht nur knapp einen Monat nachdem der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis Nordkorea besucht hatte. Während dieses Besuchs im Oktober hatte Cassis die Wiedereröffnung des Schweizer diplomatischen Büros in Pjöngjang initiiert. Bei den Verhandlungen vereinbarten beide Seiten, den politischen Dialog und die Zusammenarbeit zu fördern. Cassis betonte nach seinem Besuch, dass grosses Interesse an der Wiedereröffnung bestanden habe. Die plötzliche Schliessung stellt einen brüskanten Bruch dieses kurzen diplomatischen Durchbruchs dar und unterstreicht die Fragilität der bilateralen Beziehungen.

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Bern: Sanktionen und Diplomatie getrennt betrachtet

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) betonte, dass die Schweizer Sanktionspolitik unabhängig von der physischen Präsenz vor Ort sei. Das Ziel der Vertretung bestehe weiterhin darin, Gesprächskanäle aufrechtzuerhalten, obwohl die physische Vertretung geschlossen wurde. Die Schweiz wolle trotz der Schliessung und der Ausweisung des Leiters die Kommunikationsmöglichkeiten mit Pjöngjang nicht vollständig unterbrechen. Die Situation bleibt vorerst unklar, da Nordkorea seine Haltung gegenüber der diplomatischen Präsenz der Schweiz nicht revidiert hat.

Internationale Reaktionen und Folgeabschätzungen

Die diplomatische Isolierung wird durch die Verknüpfung von Kindertransporten und Sanktionspolitik verschärft. Die Schweiz positioniert sich damit konsequent auf der Seite der EU-Strategie gegen die Umgehung internationaler Rechte. Weitere Entwicklungen sind abzuwarten, insbesondere hinsichtlich möglicher Reaktionen der Schweizer Regierung auf die Androhung von Sanktionen oder weiteren diplomatischen Schritten Pjöngjangs. Die Zukunft der bilateralen Beziehungen hängt von der Bereitschaft beider Seiten ab, Kompromisse zu finden.