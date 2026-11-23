Nordkoreas Machthaberin Kim Yo Jong kündigt den Abzug der Schweizer Diplomatie an. Grund ist die Übernahme russlandbezogener Sanktionen durch Bern, die ein nordkoreanisches Ferienlager betreffen.

Die einflussreiche nordkoreanische Machthaberin Kim Yo Jong hat am Dienstag die Schliessung der diplomatischen Vertretung der Schweiz in Pjöngjang gefordert. Als unmittelbaren Auslöser benannte sie die Entscheidung der Schweiz er Regierung, am 4. November das 21. Sanktionspaket der Europäischen Union gegen Russland zu übernehmen. Diese Massnahme trifft konkret ein nordkoreanisches staatliches Kinderferienlager, das in den Sanktionen benannt ist.

Diplomatisches Büro soll Daseinsberechtigung verlieren

Kim Yo Jong erklärte in einer Erklärung, die über die staatliche Nachrichtenagentur KCNA verbreitet wurde, dass die Schweizer diplomatische Vertretung ihrer Ansicht nach spontan ihre Daseinsberechtigung verloren habe. Sie kritisierte die Sanktionen, die die Schweiz gegen das Ferienlager Songdowon verhängt hat. Dieses Lager wird von russischen und chinesischen Kindern besucht. Kim Yo Jong kündigte an, ihrem Aussenministerium zu raten, den Abzug des Schweizer Diplomatenbüros in den kommenden Tagen streng zu prüfen. Sie versprach, eine angemessene Massnahme zu ergreifen.

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Ursprung der Sanktionen gegen Ferienlager

Die von Nordkorea erwähnte Sanktion geht auf Massnahmen des Rats der Europäischen Union zurück, die Ende September erlassen wurden. Die EU verhängte diese Sanktionen wegen rechtswidriger Deportationen ukrainischer Kinder nach Russland. Das betroffene Ferienlager Songdowon wird vom nordkoreanischen Staat betrieben. Laut der EU-Mitteilung nimmt das Lager an organisierten Programmen teil. Dabei werden ukrainische Kinder aus vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine in Koordination mit der Russischen Föderation verbracht. Ziel dieser Programme ist es, pro-russische Narrative zu fördern.

Schweiz übernimmt EU-Kurs und knüpft an London, Brüssel an

Kim Yo Jong äusserte in ihrer Stellungnahme deutliche Unzufriedenheit mit dem diplomatischen Kurs der Schweiz. Sie urteilte, es sei sehr zweifelhaft, dass Nordkorea in seinen Beziehungen zu Bern etwas erreichen könne. Der Grund dafür liege darin, dass Bern der Linie von London und Brüssel folge. Dadurch werde die Souveränität der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) sowie die Freiheit und die Menschenrechte ihres Volkes geleugnet. Die Schweiz hatte am 4. November das 21. Sanktionspaket der Europäischen Union gegen Russland übernommen. Die darin enthaltenen Massnahmen hatte die EU bereits im vergangenen Juli erlassen. In der Zwischenzeit hat die EU-Kommission ein weiteres Sanktionspaket vorgeschlagen. Diese Vorschläge müssen jedoch noch von den EU-Staaten offiziell beschlossen werden.

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Wiedereröffnung und politische Dialoge

Das diplomatische Büro der Schweiz in Pjöngjang war seit der Covid-19-Pandemie geschlossen und untersteht der Schweizer Botschaft in Peking. Seit dem 19. Oktober ist das Büro wieder in Betrieb. Anlässlich der Wiedereröffnung reiste der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis Ende Oktober nach Nordkorea. Er sprach von fruchtbaren Gesprächen mit seiner nordkoreanischen Amtskollegin Choe Son Hui. Nordkorea habe grosses Interesse an der Wiedereröffnung des diplomatischen Büros gezeigt. Die Schweiz unterhält seit 1974 diplomatische Beziehungen zu Nordkorea und seit 1963 zu Südkorea. Sie führt seit 2003 einen regelmässigen politischen Dialog mit Pjöngjang.

Kontext der Kinderdeportationen und humanitäre Lage

Der Hintergrund der Sanktionen liegt im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Seit Beginn des Krieges sind laut Angaben aus Kiew rund 16.000 Kinder verschleppt worden. Vor wenigen Tagen konnten Eltern 17 von ihnen wieder in die Arme schliessen. Die Nichtregierungsorganisation Save Ukraine setzt sich für diese Kinder ein. Die Schweizer Regierung argumentiert, dass die Übernahme der EU-Sanktionen notwendig sei, um gegen die Verletzung der Menschenrechte vorzugehen. Die nordkoreanische Führung sieht darin jedoch einen Angriff auf ihre nationale Souveränität und reagiert mit diplomatischem Druck.