Kim Yo Jong kündigt Überprüfung des Abzugs der Schweizer Vertretung an. Der Konflikt entspinnt sich um die Übernahme von EU-Sanktionen gegen ein nordkoreanisches Ferienlager.

Nordkoreas Machthaberin Kim Yo Jong hat die Schweiz er Vertretung in Pjöngjang in eine schwere diplomatische Krise gestürzt. Sie kündigte an, ihrem Außenministerium zu empfehlen, den Abzug der Schweiz er Botschaft aus Nordkorea zu prüfen. Diese Ankündigung erfolgte am Dienstag durch die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Der direkte Auslöser für diese Eskalation sind Sanktionen, die die Schweiz gegen ein nordkoreanisches Kinder- Ferienlager verhängt hat. Das in Pjöngjang ansässige Büro war erst im Oktober wiedereröffnet worden.

Ursache der diplomatischen Spannungen

Die aktuelle Konfrontation beruht auf der Übernahme eines europäischen Sanktionspakets durch Bern. Die Schweiz hatte am 4. November das 21. Sanktionspaket der Europäischen Union gegen Russland übernommen. Diese Maßnahmen waren ursprünglich im Juli von der EU beschlossen worden. Allerdings basiert die konkrete Sanktion gegen das Ferienlager auf einem Entscheid des EU-Rats vom Ende September. Die EU verhängte damals Strafen wegen der rechtswidrigen Deportation ukrainischer Kinder nach Russland. Das nordkoreanische Lager wurde in dieses Paket aufgenommen, da es an Programmen teilnimmt, bei denen Kinder aus besetzten Gebieten der Ukraine nach Russland gebracht werden.

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Kritik an der Schweizer Positionierung

Kim Yo Jong rechtfertigte ihre Drohung mit den wirtschaftlichen Sanktionen gegen das staatlich betriebene Ferienlager. Auch Kinder aus Russland und China besuchen diese Einrichtung regelmäßig. In ihrer öffentlichen Stellungnahme kritisierte sie die Haltung der Schweizer Regierung scharf. Sie warnte, dass Bern der Linie von London und Brüssel folgen würde. Dadurch werde die Souveränität Nordkoreas sowie die Freiheit und Menschenrechte der Bevölkerung infrage gestellt. Sie erklärte, es sei zweifelhaft, ob die beiden Länder in ihren bilateralen Beziehungen noch etwas erreichen könnten. Die Begründung der EU lautet, dass das Lager zur Förderung prorussischer Narrative dient.

Historischer Kontext der diplomatischen Vertretung

Die Situation ist vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklung der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern besonders heikel. Die Schweizer Vertretung in Pjöngjang wurde erst Ende Oktober im Beisein von Bundesrat Ignazio Cassis wiedereröffnet. Dieses Ereignis markierte einen wichtigen Schritt in der Annäherung, nachdem das Büro 2020 aufgrund der Covid-Pandemie geschlossen worden war. Die kurze Zeitspanne zwischen der Wiedereröffnung und der aktuellen Drohung unterstreicht die Fragilität der bilateralen Beziehungen. Es bleibt abzuwarten, ob Nordkorea tatsächlich Schritte zur erneuten Schließung des Büros einleitet oder ob die Androhung nur taktischer Natur ist.

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Auswirkungen und weitere Schritte

Durch die Androhung des Botschaftsabzugs entsteht eine erhebliche Unsicherheit für die künftige diplomatische Präsenz in Pjöngjang. Die Schweizer Regierung muss nun reagieren, bevor das Büro dauerhaft geschlossen wird. Die Übernahme der EU-Sanktionen durch die Schweiz hat gezeigt, dass auch neutrale Staaten in geopolitische Konflikte hineingezogen werden können. Das nordkoreanische Ferienlager steht im Zentrum dieser internationalen Kritik. Die genauen nächsten Schritte der nordkoreanischen Führung sind noch nicht klar definiert. Die aktuelle Situation erfordert eine sorgfältige Abwägung der diplomatischen Mittel und der Konsequenzen für die Schweizer Interessen im Land.

Politische Einordnung des Konflikts

Der Konflikt zwischen der Schweiz und Nordkorea zeigt die Komplexität der internationalen Sanktionspolitik auf. Die Schweiz hat sich hier an die Leitlinien der EU angepasst, was in Pjöngjang auf Widerstand gestoßen ist. Kim Yo Jong nutzt die Situation, um den Druck auf Bern auszuüben. Die Drohung mit dem Abzug der Botschaft ist ein starkes diplomatisches Instrument. Sie dient dazu, die Schweizer Regierung zu einer Kurskorrektur zu bewegen. Die Wiedereröffnung des Büros durch Ignazio Cassis sollte eigentlich ein Zeichen der Öffnung sein. Stattdessen ist die Vertretung nun direkt von der Schließung bedroht.