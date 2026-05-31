Nora Ernst: Die Nachhaltigkeitsinitiative gefährdet den Kanton Zürich

Die GLP-Co-Präsidentin Nora Ernst hat sich in einem Gastbeitrag zur Nachhaltigkeits-Initiative geäussert und warnt vor den negativen Konsequenzen der Chaos-Initiative.

Die GLP -Co-Präsidentin Nora Ernst hat sich in einem Gastbeitrag zur Nachhaltigkeits-Initiative geäussert. Sie betont, dass der Kanton Zürich als wirtschaftliches Zugpferd der Schweiz von stabilen Rahmenbedingungen abhängt.

Ohne diese Stabilität könnten die Unternehmen nicht in der Region Zürich investieren, was die Innovationsfähigkeit und die Attraktivität des Standorts gefährden würde. Ernst warnt auch vor den negativen Konsequenzen der Chaos-Initiative, wie der Kündigung der Personenfreizügigkeit und der Auflösung der Bilateralen Verträge. Sie betont, dass es wichtig ist, sich die Auswirkungen der Initiative vor Augen zu führen und dass es keine einfachen Lösungen für komplexe Herausforderungen gibt. Ernst wird am 14. Juni gegen die Nachhaltigkeitsinitiative stimmen





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