Nomophobie in der Schweiz: Fast die Hälfte der 16- bis 35-Jährigen betroffen

Umfrage mit 1027 Teilnehmenden: Nomophobie trifft in der Schweiz vor allem 16- bis 35-Jährige, in der Romandie stärker als in der Deutschschweiz.

In der Schweiz besitzen nahezu alle Jugendlichen und Erwachsenen mindestens ein Smartphone. Eine aktuelle Erhebung zeigt nun, wie verbreitet die Nomophobie, also die Angst oder das Unbehagen ohne Handy, im Land ist. Die Umfrage wurde im September 2026 durchgeführt.

Besonders betroffen sind laut den Ergebnissen die 16- bis 35-Jährigen. Diese Altersgruppe ist überdurchschnittlich häufig von einer Smartphone-Abhängigkeit betroffen, wie es in der Auswertung heisst.

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Nomophobie: Wie sich die Abhängigkeit zeigt

Nomophobie zeigt sich laut den Angaben vor allem durch ein ständiges Überprüfen des Handys. Hinzu kommt Stress, wenn das Gerät gerade nicht griffbereit ist.

Als Anzeichen gilt auch das Unbehagen, ohne Smartphone oder ohne Mobilfunkverbindung zu sein. Diese Symptome gehören zu den Kennzeichen einer Smartphone-Abhängigkeit.

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Fast die Hälfte der 16- bis 35-Jährigen weist laut der Umfrage deutliche Anzeichen von Nomophobie auf. Vier von zehn Befragten dieser Altersgruppe zeigen demnach deutliche Anzeichen, weitere acht Prozent zeigen ausgeprägte Anzeichen.

Röstigraben beim Handy-Entzug zwischen den Regionen

Der Röstigraben zeigt sich deutlich beim Handy-Entzug: In der französischsprachigen Schweiz weisen 37 Prozent der Befragten deutliche Anzeichen von Nomophobie auf. In der Deutschschweiz sind es 28 Prozent.

So werden 42 Prozent der Romands unruhig bei dem Gedanken, mindestens 24 Stunden ohne Smartphone zu sein. In der Deutschschweiz liegt dieser Wert bei 29 Prozent.

Der klare Röstigraben beim Handy-Entzug spiegelt laut den Angaben generell unterschiedliche digitale Nutzungsgewohnheiten wider. Die Unterschiede zwischen den Sprachregionen fallen dabei deutlich aus.

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Einordnung durch Experten und Umfragedaten

Der Digital-Experte Jean-Claude Frick ordnete die Studienergebnisse ein und führt die regionalen Unterschiede auf die Mediennutzung zurück. Seiner Einschätzung nach nutzen Menschen in der Westschweiz Soziale Medien und digitale Angebote deutlich intensiver zur Information und Unterhaltung als die Deutschschweiz.

Die Erhebung umfasste 1027 Personen im Alter von 16 bis 74 Jahren. Sie wurde in allen Regionen der Schweiz durchgeführt, wodurch sich die Ergebnisse zwischen der Romandie und der Deutschschweiz direkt vergleichen lassen.

Die Zahlen machen deutlich, dass Nomophobie in der Schweiz kein Randthema ist. Gerade bei jüngeren Erwachsenen zeigt sich ein erheblicher Anteil mit deutlichen Anzeichen, während sich die Werte je nach Sprachregion spürbar unterscheiden.