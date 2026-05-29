Nomad Foods schliesst Findus-Produktion in Rorschach bis 2026

Der Tiefkühlkonzern Nomad Foods schliesst den Findus-Produktionsstandort in Rorschach per Ende 2026. 45 Mitarbeitende verlieren ihren Arbeitsplatz. Die Produktion wird nach Italien und Spanien verlagert.

Der britische Tiefkühlkonzern Nomad Foods hat bestätigt, dass der Produktionsstandort in Rorschach , in dem die bekannten Findus -Plätzli hergestellt werden, per Ende 2026 geschlossen wird. Das Konsultationsverfahren zwischen der Geschäftsleitung und der Arbeitnehmervertretung der Findus Switzerland AG habe keine umsetzbare Alternative zur langfristigen Sicherung des Standorts aufgezeigt.

Von der Schliessung sind auf Vollzeitbasis gerechnet 45 Mitarbeitende betroffen. Sie sollen von Nomad Foods bei der Stellensuche und anderweitig unterstützt werden. Die Produktion der Tiefkühlprodukte, darunter Plätzli, Lasagne und Cannelloni der Marke Findus sowie Eigenmarken für Supermärkte, wird in andere Werke von Nomad Foods in Italien und Spanien verlagert. Das Unternehmen betont, dass die Produkte weiterhin mit wichtigen Schweizer Zutaten hergestellt und in der Schweiz erhältlich sein werden.

Die Konsumentinnen und Konsumenten sollen in puncto Geschmack und Qualität keinen Unterschied bemerken. Der Bürostandort in Wallisellen bleibt erhalten. Dieser Schritt ist Teil einer globalen Neuausrichtung von Nomad Foods, um Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Die Schliessung des Standorts Rorschach ist ein weiteres Zeichen für den Strukturwandel in der Schweizer Lebensmittelindustrie, der durch Kosten- und Wettbewerbsdruck aus dem Ausland verstärkt wird.

Die betroffenen Mitarbeitenden hoffen auf faire Abfindungen und Unterstützung bei der beruflichen Neuorientierung. Die Gemeinde Rorschach bedauert den Entscheid, versteht aber die wirtschaftlichen Gründe. Die lokale Wirtschaft könnte durch den Wegfall von Arbeitsplätzen und Kaufkraft beeinträchtigt werden. Nomad Foods hat sich verpflichtet, die Marke Findus in der Schweiz weiterhin zu vertreiben und zu bewerben.

Langfristig bleibt jedoch ungewiss, ob die Produktion in Italien und Spanien die gleiche Qualität und den gleichen Geschmack liefern kann wie die bisherige Produktion in Rorschach. Die Konsumenten sind skeptisch, ob die Rezepturen und Herstellungsverfahren identisch sein werden. Die Schliessung ist auch ein Rückschlag für den Standort Schweiz als Produktionsstandort für Lebensmittel. Immer mehr Unternehmen verlagern ihre Fertigung ins Ausland, um Kosten zu senken.

Die Schweizer Regierung und Wirtschaftsverbände sind gefordert, Massnahmen zu ergreifen, um die Attraktivität des Produktionsstandorts Schweiz zu erhalten. Dazu gehören wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen, Investitionen in Innovation und die Förderung von Fachkräften. Die betroffenen Mitarbeitenden werden von Nomad Foods bei der Stellensuche unterstützt, unter anderem durch Outplacement-Beratung und Schulungen. Einige von ihnen hoffen, in anderen Betrieben der Region unterzukommen, andere erwägen eine Umschulung.

Die Gewerkschaften kritisieren den Entscheid und fordern einen Sozialplan. Sie weisen darauf hin, dass die Produktion in Rorschach über Jahrzehnte hinweg eine hohe Qualität geliefert habe. Die Verlagerung ins Ausland gefährde nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch das traditionelle Schweizer Lebensmittelhandwerk. Nomad Foods hingegen argumentiert, dass die Produktion in Italien und Spanien kostengünstiger sei und die gleiche Qualität biete.

Das Unternehmen betont, dass die Marke Findus in der Schweiz stark verankert sei und auch künftig bleiben werde. Die Schliessung des Standorts Rorschach ist ein weiteres Beispiel für die Globalisierung der Lebensmittelproduktion, bei der Konzerne Standorte nach Wirtschaftlichkeitskriterien optimieren. Für die Region Rorschach ist dies ein herber Verlust, da die Fabrik seit jeher ein wichtiger Arbeitgeber war. Die Zukunft der betroffenen Mitarbeitenden bleibt ungewiss, aber Nomad Foods hat zugesagt, sie bei der Suche nach neuen Perspektiven zu unterstützen.

Die Konsumenten können vorerst weiterhin ihre gewohnten Tiefkühlprodukte kaufen, jedoch mit dem Wissen, dass diese nicht mehr in der Schweiz produziert werden. Die Entscheidung von Nomad Foods zeigt, wie schwierig es für Produktionsstandorte in Hochlohnländern ist, sich gegen internationale Konkurrenz zu behaupten. Ohne entsprechende Gegenmassnahmen werden weitere Unternehmen folgen und die Schweiz als Produktionsstandort weiter an Bedeutung verlieren





tagblatt_ch / 🏆 32. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nomad Foods Findus Rorschach Werkschliessung Tiefkühlprodukte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ana Maria Markovic über ihren ersten Film und die Fussballkultur in den USAAna Maria Markovic spricht über ihren ersten Film und die Fussballkultur in den USA. Sie ist stolz, den Frauenfussball in diesem Film zu repräsentieren und hat eine coole Zeit mit den Jungs im Projekt verbracht.

Read more »

Donau Soja kritisiert Einstufung von europäischem Sojaöl als Hochrisiko-RohstoffDonau Soja fordert die EU-Kommission auf, die pauschale iLUC-Hochrisiko-Einstufung von Sojaöl zu überdenken, da sie die nachhaltige Produktion europäischen Sojas ignoriert und die Versorgungssicherheit gefährdet.

Read more »

So leiden und jubeln die Nati-Anhänger in der Fanzone mit ihren HeldenGleich neben der SwissLife Arena verfolgen zahlreiche Eishockey-Begeisterte in der offiziellen WM-Fanzone den Viertelfinal der Schweizer Hockey-Nati und sorgen für ausgelassene Stimmung.

Read more »

Jennifer Lopez zeigt ihren durchtrainierten Bauch in BikiniDie Sängerin Jennifer Lopez präsentiert sich in einem Bikini und zeigt ihren durchtrainierten Bauch. Sie feiert das Pfingstwochenende mit Freunden und Familie.

Read more »