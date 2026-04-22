Nomad Foods schließt Werk in Rorschach – 45 Jobs betroffen

Der britische Tiefkühlkonzern Nomad Foods plant die Schließung seines Produktionsstandorts in Rorschach, Schweiz, was den Verlust von 45 Arbeitsplätzen bedeutet. Die Produktion soll nach Italien und Spanien verlagert werden.

Die britische Lebensmittelgruppe Nomad Foods plant die Schließung ihres Produktionsstandorts in Rorschach , Schweiz. Dieser Schritt betrifft 45 Vollzeitbeschäftigte und markiert das Ende einer langen Tradition der Tiefkühlkost produktion am Bodensee.

Die Fabrik in Rorschach ist bekannt für die Herstellung von Tiefkühlprodukten wie Plätzli (Chicken Nuggets), Lasagne und Cannelloni, die unter der Marke Findus und als Eigenmarken für verschiedene Einzelhandelsketten vertrieben werden. Die Entscheidung zur Schließung wurde am 22. April durch Einleitung eines Konsultationsverfahrens bekannt gegeben, das bis zum 8. Mai andauert.

In dieser Phase haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, alternative Vorschläge zur Vermeidung der Schließung und des Stellenabbaus einzureichen, obwohl die Erfolgsaussichten aufgrund ähnlicher Fälle in der Vergangenheit als gering eingeschätzt werden. Die Übernahme der Schweizer Marke Findus durch Nomad Foods im Jahr 2021, einschließlich des Produktionsstandorts Rorschach mit seinen damals 66 Mitarbeitern, schien zunächst eine positive Entwicklung zu sein.

Doch nun stellt sich heraus, dass Nomad Foods den Standort Rorschach im Rahmen eines umfassenden „langfristigen Produktivitätsprogramms“ als nicht mehr wettbewerbsfähig erachtet. Die Produktion soll in andere Nomad Foods-Werke in Italien und Spanien verlagert werden, um von Größenvorteilen zu profitieren und einen effizienteren globalen Betrieb zu gewährleisten. Das Unternehmen betont jedoch, dass die Produkte weiterhin mit wichtigen Schweizer Zutaten hergestellt und auf dem Schweizer Markt erhältlich bleiben werden.

Diese Zusicherung mildert den Verlust für die Konsumenten, ändert aber nichts an der prekären Situation für die betroffenen Arbeitnehmer und die regionale Wirtschaft. Die Schließung des Standorts Rorschach ist ein deutliches Zeichen für den zunehmenden Wettbewerbsdruck in der Lebensmittelindustrie und die Notwendigkeit für Unternehmen, ihre Produktionsstrukturen kontinuierlich zu optimieren.

Die Aussage, dass „jedes Plätzli, das in der Schweiz gegessen wird, von uns stammt“, unterstreicht die Bedeutung des Standorts Rorschach für die Versorgung des Schweizer Marktes und macht den Verlust umso bedauerlicher. Die Entscheidung von Nomad Foods ist nicht nur ein Schlag für die Mitarbeiter in Rorschach, sondern auch für die gesamte Region Ostschweiz. Der Verlust von 45 Arbeitsplätzen hat erhebliche Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft und die Lebensqualität der betroffenen Familien.

Die Schließung des Werks bedeutet auch den Verlust eines wichtigen Teils der industriellen Tradition der Region. Es ist zu erwarten, dass die Schließung des Standorts Rorschach eine Debatte über die Zukunft der Lebensmittelproduktion in der Schweiz auslösen wird. Fragen nach der Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Industrie, der Bedeutung regionaler Wertschöpfungsketten und der Notwendigkeit, Arbeitsplätze in der Schweiz zu erhalten, werden in den Vordergrund rücken.

Die Konsultationsgespräche mit den Mitarbeitern und den Gewerkschaften sind von entscheidender Bedeutung, um die sozialen Folgen der Schließung abzumildern und die bestmöglichen Lösungen für die betroffenen Arbeitnehmer zu finden. Es bleibt abzuwarten, ob alternative Vorschläge zur Rettung des Standorts Rorschach noch erfolgreich sein können, doch die Zeichen stehen derzeit nicht gut.

Die Konzentration der Produktion in Italien und Spanien deutet auf eine klare strategische Entscheidung von Nomad Foods hin, die den Standort Rorschach nicht mehr als Teil ihrer langfristigen Wachstumsstrategie betrachtet. Die Marke Findus wird somit in einem neuen Kapitel ihrer Geschichte weitergeführt, allerdings ohne die Produktionsstätte, die über Jahrzehnte hinweg maßgeblich zu ihrem Erfolg beigetragen hat





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