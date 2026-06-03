Noëlle Rüetschi über Depressionen im Spitzensport

Die Schweizer Radrennfahrerin Noëlle Rüetschi spricht im Interview über ihre Erfahrungen mit Depressionen und Essstörungen, den Leistungsdruck im Sport und die Bedeutung offener Gespräche für die psychische Gesundheit von Athleten.

Noëlle Rüetschi , eine junge Radrennfahrerin aus dem Kanton Aargau, spricht offen über ihre jahrelangen Kämpfe mit Depression en und einer Essstörung. Nach einem schweren Zusammenbruch bei einem Rennen in Tschechien, der ein Jahr zurückliegt, musste sie sich in eine Klinik begeben.

Seit ihrer Rückkehr im vergangenen Oktober arbeitet sie Schritt für Schritt an ihrer Genesung und gönnt sich mittlerweile bewusst Auszeiten, um ihre Ressourcen zu schonen. In der aktuellen Frühjahressaison, die für sie psychisch immer eine schwierige Zeit bedeutet, sagt sie, habe sie die Situation relativ gut im Griff, dank einer verlässlichen Unterstützung. Ihre Geschichte zeigt, wie hochfunktionelle Depressionen im Spitzensport verlaufen können: Äußerlich bleibt oft alles intakt, während innerlich immense Kraft aufgewendet wird, bis die Fassade schließlich bricht.

Rüetschi betont, dass sie trotz ihrer Erfolge - wie zum Beispiel als Helferin beim Sieg ihrer Teamkollegin Jasmin Liechti - stets mit dem inneren Druck zu kämpfen hatte, ihre gesamte Selbstwertgefühl an sportliche Leistungen zu knüpfen. Dieses perfektionistische Denken, das sie bereits vor ihrer Sportkarriere prägte, trieb sie an, ließ aber auch das Problem psychisch belasten.

Zum Einstieg in den Radsport erzählt sie, wie sie durch ihren Vater, einen ehemaligen Veloprofi, früh mit dem Fahrrad in Berührung kam und zunächst wenig Freude an dem anstrengenden Sport hatte. Mit der Zeit schätzte sie jedoch die Freiheit und Unabhängigkeit, die das Radfahren bietet, und identifizierte sich voll damit. Ihr Weg in die Erkrankung war schleichend; mit dreizehn Jahren war es schwer, die Signale richtig einzuordnen, zumal das Umfeld Nervosität vor Wettkämpfen oft als normal abtat.

Heute weiß sie, dass der Zeitpunkt, ab dem ein gesundes Maß überschritten wird, individuell ist. Besonders hervorheben möchte sie, wie wichtig ein verständnisvolles Umfeld ist. Viele Menschen wüssten nicht, wie sie mit psychischen Problemen umgehen sollen, und würden oberflächliche Trostsprüche äußern, was der Betroffenen nicht helfen könne. Stattdessen sei es besser, ehrlich nachzufragen und Unterstützung anzubieten, ohne den Druck zu erhöhen.

Trainer müssen keine Psychologen sein, könnten aber als Vermittler fungieren und professionelle Hilfe organisieren. Rüetschi selbst hat lange Zeit nur ihrem engsten Kreis - Eltern und Trainerin - von ihren Problemen erzählt; nach außen hin agierte sie wie eine gewöhnliche Sportlerin, was sie als aktives Verbergen beschreibt. Die wellenförmige Natur psychischer Erkrankungen bedeute, dass es Phasen des Wohlbefindens und Rückfälle gebe.

Bei hochfunktioneller Depression sei gerade die Fähigkeit, sich äußerlich zusammenzureißen, trügerisch, denn der Preis sei ein völliger Zusammenbruch nach dem eigentlichen Leistungsabruf. Sie schildert, wie sie nach gut verlaufenen Rennen tagelang weinte und vollkommen ausgelaugt war. Diese Erkenntnisse haben sie dazu gebracht, heute offener mit ihrer Erkrankung umzugehen. Sie ist überzeugt, dass je mehr Menschen Bescheid wissen, desto größer die Chance auf angemessene Hilfe sei.

Rüetschis Interview unterstreicht die Notwendigkeit, psychische Gesundheit im Spitzensport stärker zu entstigmatisieren und Strukturen zu schaffen, in denen Athletinnen und Athleten früh und ohne Karrierenachteile Unterstützung suchen können. Ihr persönlicher Weg zeigt, dass Vernetzung, professionelle Betreuung und die Bereitschaft, eigene Grenzen anzuerkennen, wesentliche Faktoren für die Bewältigung sind. Sie appelliert an die Sportwelt, über psychische Erkrankungen zu sprechen, um ein Klima zu schaffen, in dem kein Athlet sich schämen oder allein gelassen fühlt.

Ihre Botschaft ist klar: Depressionen sind keine Schwäche, sondern eine ernsthafte Erkrankung, die auch Top-Sportler treffen kann, und die Bewältigung erfordert Mut, Selbstreflexion und kollektive Solidarität





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