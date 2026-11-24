Leeds-Stürmer Noah Okafor spricht nach dem 4:1-Sieg über sein Doppelpack, sein Vertrauen in die Premier League und eine Padel-Wette gegen Marco Streller.

Leeds-Stürmer Noah Okafor hat nach einem herausragenden Auftritt am vergangenen Wochenende direkt mit dem blauen Studio in Volketswil Kontakt aufgenommen. Der 26-Jährige sprach per Video-Call von seinem Zuhause in Leeds über sein Doppelpack beim 4:1-Sieg gegen Chelsea und erklärte, warum er in der Premier League gerade jetzt so gut trifft.

Doppelpack gegen Chelsea und Selbstvertrauen

Im vergangenen Wochenende hatte Okafor mit zwei Toren zum entscheidenden 4:1-Erfolg gegen Chelsea beigetragen. Bei seinem Einsatz im Studio nahm er die Glückwünsche aus Volketswil entgegen, betonte jedoch den fortlaufenden Prozess. Er erklärte, dass es als Stürmer natürlich schön sei, Tore zu schießen, das wichtigere Ziel aber darin liege, weiter an der Leistung zu arbeiten und die Torschüsse zu erhöhen. Dies verdeutlicht seinen Fokus auf Konsistenz statt auf einzelne Glanzleistungen.

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Warum Okafor bei Leeds United gut läuft

Okafor erklärte selbst, warum seine Situation in der Premier League seit bald eineinhalb Jahren so erfolgreich verläuft. Sein Spielstil sei sehr direkt und schnell, wobei er gerne ins Eins-gegen-Eins gehe. Das Umfeld bei Leeds United passe perfekt zu diesen Stärken. Zudem spüre er das volle Vertrauen des Trainers, was ihm enorm viel Selbstvertrauen gebe. Diese Kombination aus taktischer Passform und psychologischer Unterstützung ist laut Okafor der Schlüssel zu seiner aktuellen Form.

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Kollegenlob von Marco Streller und Mladen Petric

Im Studio freute sich der Experte Marco Streller über die Leistungen des Swissie. Streller lobte eindrücklich, wie regelmäßig Okafor in der Premier League Scorerpunkte sammelt. Da die beiden Basler sich bestens kennen und ab und zu auch zusammen auf dem Padel-Platz stehen, entstand schnell eine spielerische Herausforderung. Streller holte seinen Kollegen Mladen Petric, einen passionierten Padel-Spieler, ins Boot, um Okafor zu einem Duell herauszufordern.

Padel-Wette um ein teures Nachtessen

Die sportliche Herausforderung auf dem Padel-Platz wurde direkt angenommen. Noah Okafor antwortete lächelnd auf die Einladun, das Spiel auszutragen. Der Einsatz für dieses Duell war klar definiert: Die unterlegene Partei muss ein Nachtessen bezahlen. Dieser lockere Austausch unterstreicht die freundschaftliche Verbindung zwischen den Fußballern abseits des grünen Rasens. Das Interview zeigt, dass Okafor nicht nur als Torschütze überzeugt, sondern auch mit einer positiven und humorvollen Art auftritt.