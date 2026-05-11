Noah Dettwiler's Comeback Plans Halted by Medical Check-up

Noah Dettwiler, a Töff pilot, had to cancel his comeback plans after failing a medical check-up. The reason for his disqualification was the lack of medical documents from outside the racing scene, which proved that he was fit to race.

Schon zweimal hat Noah Dettwiler in diesem Frühling vor seinem Comeback gestanden. Vor gut 2 Wochen in Misano stürzte der Töffpilot, der neu in der italienischen Meisterschaft in der Supersport-Klasse antritt, im Training .

Zusammen mit seinem Management entschloss er sich damals, in Misano nicht zu starten. In Mugello am vergangenen Wochenende wäre nun alles angerichtet gewesen. Nun machten Dettwiler die Rennärzte einen Strich durch die Rechnung. Er fiel durch den Medizincheck und wurde für rennuntauglich erklärt.

"Das war schwer zu akzeptieren", sagt Dettwiler, der sich auf sein Comeback gefreut hatte. Gemäss den Rennärzten fehlen bei Dettwiler Unterlagen von medizinischem Fachpersonal ausserhalb der Rennszene, welche beweisen würden, dass der 21-Jährige wieder an Rennen teilnehmen dürfte. Nach Horror-Unfall in Lebensgefahr Die Geschichte ist bekannt: Ende Oktober des letzten Jahres war Dettwiler beim Moto3-GP in Malaysia auf der Besichtigungsrunde in einen schweren Unfall verwickelt.

Er erlitt dabei mehrere Herzstillstände, kämpfte um sein Leben und musste lange auf der Intensivstation bleiben. Bis heute spürt er beim Motorradfahren sein Bein.

"Die Knochen sind noch nicht zu 100 Prozent zusammengewachsen. Aber es ist aushaltbar", so Dettwiler





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