Nino Schurter verabschiedet sich: Eine Karriere voller Rekorde und Teamgeist

Nino Schurter, der erfolgreichste Mountainbiker der Geschichte, beendet seine Karriere in Lenzerheide. Ein Rückblick auf eine Laufbahn, die von Rekorden, Teamgeist und dem Umgang mit Rückschlägen geprägt war.

Niemand hat den Mountainbike - Sport so dominiert wie der Schweizer. Am Sonntag fährt Nino Schurter vor 20.000 Fans sein letztes Rennen – hier blickt er auf eine Laufbahn zurück, die besser lief als erträumt. 2003 rollt eine Hitzewelle über die Schweiz, der Sommer bricht sämtliche Rekorde . Und an der Mountainbike -WM im Tessin nimmt ein 17-Jähriger Anlauf, um in seinem Sport dasselbe zu tun. Sein Name: Nino Schurter .

Der Schweizer wird zweiter bei den Junioren und freut sich über ein perfektes Rennen, bei dem sich «nur ein defekter Bidonhalter leicht störend ausgewirkt hatte». So stand es in der «Berner Zeitung». Der Bidonhalter ist ein Detail – aber in dieser Geschichte geht es oft um Details. Und um Zielstrebigkeit. Und Rekorde. Schon als Bub war Nino Schurter sehr ehrgeizig. Bruder Mario sagt: «Ninos Sparkässeli war immer voller als meins.» Im kleinen Dorf Tersnaus im Val Lumnezia wachsen die Schurters auf. Nino lernt Romanisch, die Interviews beim romanischen Fernsehen gibt er in der vierten Landessprache. Als Kinder sind Mario und Nino oft zusammen auf dem Velo unterwegs. Doch die Leben der beiden Brüder verlaufen komplett unterschiedlich. Da Mario, der Kreative, mit einem Agriturismo und einer Bikeschule in der Toskana. Hier Nino, der in Lugano eine Sportlerkarriere beginnt, für die nur Superlative genügen. Und die am Sonntag zu Ende geht. In Lenzerheide, auf seinem Heimparcours. Vor 20.000 Fans. Filmreif. Manch einer vergleicht Schurter mit Roger Federer. Doch der Vergleich hinkt. Im Tennis kann diskutiert werden, wer der beste der Geschichte ist. Im Mountainbike nicht. Schurter ist 10-facher Weltmeister, gewann neunmal den Gesamtweltcup. Drei Rekorde für die Ewigkeit. Und von den Olympischen Spielen hat er einen ganzen Medaillensatz zu Hause.\Eigentlich wäre die Goldmedaille schon 2012 in London für Schurter reserviert gewesen. Er führt bis in die letzte Serpentine, dann lässt er die Innenbahn offen, Jaroslav Kulhavy schlüpft durch und gewinnt. Es ist die bis dahin grösste Niederlage in Schurters Karriere. Und eine Zäsur. Thomas Frischknecht, der Teamchef von Schurter, erinnert sich: «Nino hat geweint und in all seiner Enttäuschung gesagt: Heisst das, dass wir jetzt nochmals vier Jahre weitermachen, bis wir die Goldmedaille haben?.» Zum ersten Mal in seiner Karriere spricht Schurter im Plural. Frischknecht sagt: «Da hat er begonnen, im Team zu denken, das fehlte ihm zu Beginn der Karriere.» 2025 wird der Prozess offensichtlich. An der WM in Crans-Montana geht er komplett ans Limit, um der Schweiz eine Medaille zu sichern. Schurter sagt: «Mein Palmarès ändert sich dadurch nicht, aber meine Teamkollegen haben die Bronzemedaille mehr als verdient.» Trotz Teamgedanken: In seinem engsten Umfeld gibt es nur wenige Personen – und noch weniger Veränderungen. Diese mag er nicht. Schurter bleibt während seiner ganzen Karriere dem Team von Frischknecht treu. Er habe sich schon immer wieder gefragt, ob ein Teamwechsel neue Impulse bringen könnte. Aber ich hatte alles hier. Gute Partner, ein Schweizer Team, ein familiäres Umfeld. Und Thomas Frischknecht. Schurter sagt: «Frischi ist eine sehr wichtige Person für mich.» Zuerst war dieser Frischi für Schurter ein Vorbild – als Bub holt er sich beim Mountainbike-Pionier ein Autogramm. Dann ist Frischknecht der Mentor – mit 17 Jahren rast Schurter hinter Frischknecht die Trails in der Toskana hinunter. Er ist der Einzige, der dem damaligen Teamleader folgen kann. «Da habe ich realisiert: Der ist etwas Besonderes», erzählt Frischknecht. An der WM in Lugano fährt Schurter mit dem Ersatzvelo von Frischknecht.\Zweimal wird Nino Schurter zu Veränderungen im Umfeld gezwungen. 2012 verunglückt sein Mechaniker Erwin Wildhaber mit dem Mountainbike tödlich. 2024 stürzt sein langjähriger Freund auf einer Skitour ab. Kurzzeitig bringen die Verluste Schurter aus dem Konzept, dann aber kann er sie in Energie umwandeln. «Die beiden haben sich auch am meisten gefreut, wenn wir gewonnen haben.» Da ist es wieder. Das Wir, mit dem Schurter nach den Olympischen Spielen in London begonnen hat. Zum damaligen Rennen sagt er: «Das war ein Rückschlag, aber ein wichtiger. Genau nach solchen Niederlagen entwickelt man sich am meisten.» Schurter passt die Ernährung an, aber behält die Balance. Er entwickelte sich vom jungen Talent zu einem Teamplayer, der nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Teamkollegen Erfolge einfahren wollte. Seine Enttäuschung über verpasste Goldmedaillen verwandelte er in Antrieb, um gemeinsam mit dem Team nach weiteren Erfolgen zu streben. Diese Einstellung spiegelt sich in seinen Aussagen wider, in denen er die Bedeutung des Teams betont und die Leistungen seiner Kollegen würdigt. Der Verlust von wichtigen Personen in seinem Leben zwang ihn, mit Schicksalsschlägen umzugehen und diese in Kraft zu transformieren. Dabei blieb er stets seiner Linie treu, behielt sein enges Umfeld und schätzte die Konstanz in seinem Team. Seine Beziehung zu Thomas Frischknecht, seinem langjährigen Mentor, war dabei von großer Bedeutung. Er erkannte, dass Niederlagen ihn stärker machten und formte ihn zu einem herausragenden Sportler, der die Geschichte des Mountainbikesports nachhaltig prägte. Sein Abschiedsrennen in Lenzerheide markiert das Ende einer außergewöhnlichen Karriere, die von unzähligen Erfolgen, aber auch von Rückschlägen und Verlusten geprägt war. Seine Leistungen werden für immer in Erinnerung bleiben. Seine Fähigkeit, sich anzupassen, die Teamgedanken zu fördern und Krisen zu bewältigen, zeichnen ihn als außergewöhnlichen Sportler und Menschen aus





bazonline / 🏆 7. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Nino Schurter Mountainbike Karriereende Lenzerheide Rekorde

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Heim-Weltcup als letzter Tanz - Schurter: «Ich brauche keinen Sieg für das perfekte Ende»Am Sonntag tritt Nino Schurter am Heim-Weltcup in Lenzerheide von der Mountainbike-Bühne ab.

Weiterlesen »

7200 Prozent Kursgewinn: Belgische Biotech-Firma schafft den Sprung in den EuroStoxx-50-IndexBlockbuster-Medikamente und eine volle Pipeline sind die Erfolgsfaktoren der Biotechfirma Argenx.

Weiterlesen »

Fredy Bickel: So geht es dem YB- und FCZ-Sportchef heuteTrotz etlicher Erfolge mag der 60-Jährige nicht mehr Sportchef sein – ein Blick zurück auf Titelgewinne, eine versuchte Erpressung und eine gescheiterte Karriere als Sänger.

Weiterlesen »

FC Prishtina Bern empfängt FC Sion im Cup: Heimkehr für Steven UkohDer FC Prishtina Bern trifft in der zweiten Cuprunde auf den FC Sion. Für Steven Ukoh, ein ehemaliges Schweizer Talent, ist es eine Heimkehr. Ukoh, der einst bei den Young Boys debütierte und in der Schweizer Jugendnationalmannschaft spielte, blickt auf eine bewegte Karriere zurück und sieht im Spiel gegen Sion eine besondere Gelegenheit.

Weiterlesen »

Fussball-Weltmeister Jérôme Boateng zieht sich zurück: Ein Abschied von der BühneJérôme Boateng, der 2014 mit Deutschland den WM-Titel holte, beendet seine Karriere und reflektiert über seine Erlebnisse im Fussball.

Weiterlesen »

Jérôme Boateng beendet Karriere – und will Trainer werdenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Weiterlesen »