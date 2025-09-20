Nino Schurter: Abschied eines Mountainbike-Champions

Am Sonntag fährt Nino Schurter sein letztes Rennen in Lenzerheide und beendet damit eine außergewöhnliche Karriere. Ein Rückblick auf den erfolgreichsten Mountainbiker der Geschichte, der sich von einem ehrgeizigen Jungen zu einem Teamplayer entwickelte.

Nach olympischem Silber 2012 entwickelte sich Schurter zum echten Teamplayer. Der zehnfache Weltmeister beendet am Sonntag seine Karriere als erfolgreichster Mountainbiker der Geschichte.

2003 rollte eine Hitzewelle über die Schweiz, der Sommer brach sämtliche Rekorde. Und an der Mountainbike-WM im Tessin nahm ein 17-Jähriger Anlauf, um in seinem Sport dasselbe zu tun. Sein Name: Nino Schurter. Der Schweizer wurde Zweiter bei den Junioren und freute sich über ein perfektes Rennen, bei dem sich «nur ein defekter Bidonhalter leicht störend ausgewirkt hatte». So stand es in der «Berner Zeitung». Der Bidonhalter ist ein Detail – aber in dieser Geschichte geht es oft um Details. Und um Zielstrebigkeit. Und Rekorde. Schon als Junge war Nino Schurter sehr ehrgeizig. Bruder Mario sagt: «Ninos Sparkässeli war immer voller als meins.» Im kleinen Dorf Tersnaus im Val Lumnezia wuchsen die Schurters auf. Nino lernte Romanisch, die Interviews beim romanischen Fernsehen gab er in der vierten Landessprache. Als Kinder waren Mario und Nino oft zusammen auf dem Velo unterwegs.\Doch die Leben der beiden Brüder verliefen komplett unterschiedlich. Da Mario, der Kreative, mit einem Agriturismo und einer Bikeschule in der Toskana. Hier Nino, der in Lugano eine Sportlerkarriere begann, für die nur Superlative genügen. Und die am Sonntag zu Ende geht. In Lenzerheide, auf seinem Heimparcours. Vor 20’000 Fans. Filmreif. Manch einer vergleicht Schurter mit Roger Federer. Doch der Vergleich hinkt. Im Tennis kann diskutiert werden, wer der beste der Geschichte ist. Im Mountainbike nicht. Schurter ist 10-facher Weltmeister, gewann neunmal den Gesamtweltcup. Drei Rekorde für die Ewigkeit. Und von den Olympischen Spielen hat er einen ganzen Medaillensatz zu Hause. Eigentlich wäre die Goldmedaille schon 2012 in London für Schurter reserviert gewesen. Er führte bis in die letzte Serpentine, dann ließ er die Innenbahn offen, Jaroslav Kulhavy schlüpfte durch und gewann. Es ist die bis dahin größte Niederlage in Schurters Karriere. Und eine Zäsur. Thomas Frischknecht, der Teamchef von Schurter, erinnert sich: «Nino hat geweint und in all seiner Enttäuschung gesagt: ‹Heißt das, dass wir jetzt nochmals vier Jahre weitermachen, bis wir die Goldmedaille haben?›.» Zum ersten Mal in seiner Karriere sprach Schurter im Plural. Frischknecht sagt: «Da hat er begonnen, im Team zu denken, das fehlte ihm zu Beginn der Karriere.» 2025 wurde der Prozess offensichtlich. An der WM in Crans-Montana ging er komplett ans Limit, um der Schweiz eine Medaille zu sichern. Schurter sagte: «Mein Palmarès ändert sich dadurch nicht, aber meine Teamkollegen haben die Bronzemedaille mehr als verdient.» Trotz Teamgedanken: In seinem engsten Umfeld gab es nur wenige Personen – und noch weniger Veränderungen. Diese mochte er nicht. Schurter blieb während seiner ganzen Karriere dem Team von Frischknecht treu. Er habe sich schon immer wieder gefragt, ob ein Teamwechsel neue Impulse bringen könnte. «Aber ich hatte alles hier. Gute Partner, ein Schweizer Team, ein familiäres Umfeld.» Und Thomas Frischknecht. Schurter sagte: «Frischi ist eine sehr wichtige Person für mich.» Zuerst war dieser Frischi für Schurter ein Vorbild – als Junge holte er sich beim Mountainbike-Pionier ein Autogramm. Dann war Frischknecht der Mentor – mit 17 Jahren raste Schurter hinter Frischknecht die Trails in der Toskana hinunter. Er war der Einzige, der dem damaligen Teamleader folgen konnte. «Da habe ich realisiert: Der ist etwas Besonderes», erzählte Frischknecht. An der WM in Lugano fuhr Schurter mit dem Ersatzvelo von Frischknecht.\Zweimal wurde Nino Schurter zu Veränderungen im Umfeld gezwungen. 2012 verunglückte sein Mechaniker Erwin Wildhaber mit dem Mountainbike tödlich. 2024 stürzte sein langjähriger Freund bei einer Skitour ab. Kurzzeitig brachten die Verluste Schurter aus dem Konzept, dann aber konnte er sie in Energie umwandeln. «Die beiden haben sich auch am meisten gefreut, wenn wir gewonnen haben.» Da ist es wieder. Das Wir, mit dem Schurter nach den Olympischen Spielen in London begann. Zum damaligen Rennen sagte er: «Das war ein Rückschlag, aber ein wichtiger. Genau nach solchen Niederlagen entwickelt man sich am meisten.» Schurter passte die Ernährung an, aber behielt die Balance





