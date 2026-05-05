Nina Chuba spricht offen über Selbstzweifel und Therapie

Popstar Nina Chuba enthüllt ihren Kampf mit Selbstzweifeln und den Weg zur Therapie. Immer mehr Prominente brechen das Tabu um psychische Gesundheit und zeigen, dass Erfolg kein Schutz vor inneren Kämpfen ist.

Nina Chuba , eine der erfolgreichsten deutschen Popstars, kämpft trotz ihres Ruhms mit tiefgreifenden Selbstzweifel n und hat sich deshalb in Therapie begeben. Immer mehr Prominente offenbaren ähnliche Probleme, was viele Menschen in ihrem eigenen Alltag anspricht.

Chuba eroberte die Charts, gewann Auszeichnungen und hat über eine Million Follower auf TikTok. Doch nach dem Erfolg ihres ersten Albums im Jahr 2023 konnte sie nicht mehr anknüpfen. Sie beschreibt im Magazin Stern, dass sie morgens nicht mehr aus dem Bett kam, traurig war, viel weinte und sich zu nichts aufraffen konnte. Dies sei eine völlig neue Erfahrung für sie gewesen und sie war überzeugt, dass es sich nicht nur um Erschöpfung handelte.

Der Auslöser war nicht Krankheit oder Skandal, sondern der enorme Druck, den sie sich selbst auferlegt hatte. Selbstzweifel sind für sie ein ständiger Begleiter, selbst nach ausverkauften Konzerten. Sie fühlte sich unzureichend und brach in Tränen aus. Seit zwei Jahren befindet sie sich nun in Therapie, die sie jedem empfiehlt.

Sie betrachtet dies nicht als Makel, sondern als Zeichen von Stärke und Selbstreflexion. Es sei befreiend, wenn Menschen offen über ihre Probleme und ihren Hilfebedarf sprechen. In ihrem Podcast thematisiert sie regelmäßig ihre Therapiesitzungen. Sie beschreibt ihre Situation als absurd: Sie lebe ihren Traum, habe aber Angst, allein einen Kaffee zu bestellen oder in ein Flugzeug zu steigen.

Bereits vor einem Jahr thematisierte sie in ihrem Song Unsicher die Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens und sprach damit vielen ihrer Fans aus dem Herzen. Diese Erfahrung spiegelt sich in der Verbreitung von Memes wider, die die Angst vor alltäglichen Aufgaben wie dem Vereinbaren eines Arzttermins humorvoll darstellen. Selbstzweifel sind nicht an Alter oder Logik gebunden, wie auch Beispiele aus der Prominentenwelt zeigen.

Robbie Williams sprach auf Instagram über seine Ängste in harmlosen Alltagssituationen und verglich seine Reaktion auf Kellner mit der früheren Angst vor Tigern. Auch er wird von Selbstzweifeln geplagt und analysiert sein Verhalten nach öffentlichen Auftritten endlos. Selbst nach überwältigenden Kritiken für seine Arbeit kann er sich nur an die negative Kritik erinnern. Tom Hanks, ein zweifacher Oscar-Gewinner, zweifelt bis heute an seinen Fähigkeiten und befürchtet, als Betrüger entlarvt zu werden.

Dieses Phänomen wird als Imposter-Syndrom bezeichnet, das erstmals in den 1970er Jahren von zwei Assistenzprofessorinnen am Oberlin College in Ohio untersucht wurde. Sie stellten fest, dass Frauen dazu neigen, sich selbst zu sabotieren, weil sie sich für nicht gut genug hielten. Mittlerweile ist bekannt, dass das Imposter-Syndrom auch Männer betrifft. Es ist beruhigend zu sehen, dass auch erfolgreiche Menschen mit Selbstzweifeln zu kämpfen haben.

Justin Bieber teilte auf Instagram, dass er sich trotz seines Erfolgs unwürdig gefühlt habe und alles nur dem Glück zuschreibe. Er lud andere Betroffene ein, sich ihm anzuschließen. Dass immer mehr Stars offen über ihre mentalen Probleme sprechen und sich Hilfe suchen, ist ein wichtiger Schritt. Auch aus der Schweiz gibt es Beispiele, wie Loco Escrito, der sich freiwillig in eine psychotherapeutische Klinik einweisen ließ, um gegen seine Cannabis-Sucht und psychische Überforderung zu kämpfen





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