Nina Brunner und Tanja Hüberli berichten über ihr Comeback nach der Verletzung und Babypause. Die Beachvolleyball-Partnerin analysiert ihre Olympiabronze und die Rückkehr an die Weltspitze.

Nina Brunner und Tanja Hüberli haben ihre erfolgreiche Rückkehr in die Weltspitze des Beachvolleyball s nach ihrer Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris gefeiert. Das Duo bewies in einem intensiven Interview, dass persönliche Rückschläge wie eine schwere Fußverletzung und die Geburt eines Kindes den sportlichen Weg zwar verzögert, aber nicht beendet haben. Die beiden Athletinnen betonen, dass die gemeinsame Freundschaft und das tiefe Vertrauen in sich selbst die entscheidenden Faktoren für ihr Comeback waren.

Sportliche Rückkehr und familiäre Prioritäten

Nachdem Tanja Hüberli ihre Fußverletzung überwunden und Nina Brunner ihre Babypause abgeschlossen hatte, stellten sie sich der Herausforderung, wieder auf höchstem Niveau zu spielen. Hüberli erklärte, dass die Bedeutung des Sports in ihrem Leben sich gewandelt hat. Während Beachvolleyball früher höchste Priorität genoss, stehen heute ihre Tochter und ihre Familie an erster Stelle. Dennoch zeigt sich ihre sportliche Form beeindruckend, da sie direkt nach ihrer Rückkehr ein Turnier auf höchster Ebene gewinnen konnten. Brunner betonte, dass das Hinzukommen eines eigenen Kindes völlig neue Gefühle und Verantwortungen mit sich bringt, die das Leben bereichern.

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Vertrauen als Fundament der Partnerschaft

Das Duo hat seit dem Jahr 2016 zusammengearbeitet und dabei ein enormes Maß an gegenseitigem Vertrauen aufgebaut. In kritischen Situationen unter Druck können sie offen zueinander sprechen und sich Unterstützung holen. Hüberli wies darauf hin, dass diese Offenheit nicht nur zwischen den Partnerinnen besteht, sondern auch mit Trainer Christoph Dieckmann und dem gesamten Betreuerstab gepflegt wird. Brunner beschrieb die Verbindung als mehr als nur ein Spiel im Sand, sondern als eine unsichtbare Beziehung, die Vertrauen und Mut schenkt. Dieses Fundament half ihnen, die schwierigen Monate zu überstehen und ihre Koordination im Training wiederherzustellen.

Psychische Stärke nach der Olympia-Niederlage

Der Moment im Halbfinal der Olympischen Spiele 2024 in Paris bleibt präsent, als die Athletin am 8. August 2024 einen Matchball hatte und dennoch verlor. Brunner beschrieb die Niederlage als unglaublich bitter, da ein einziger Punkt eine Medaille gesichert hätte. Gleichzeitig gab das Gefühl, in entscheidenden Momenten die beste Leistung abrufen zu können, Zuversicht. Tanja Hüberli fügte hinzu, dass sie nicht lügen würde, wenn sie behaupten würde, dass dieser Moment nie wieder aufkäme. Die errungene Bronzemedaille habe jedoch vieles wieder gutgemacht, da sie das Gefühl der Ungerechtigkeit und Frustration abgebaut hat.

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Langfristige Ziele und mentale Resilienz

Die Athletin erklärte, dass die Rückkehr an die Weltspitze nach wie vor das Ziel ist, man jedoch den langen Weg nicht unterschätzt. Der letzte Winter war für das Duo sehr anspruchsvoll, da beide hart daran arbeiten mussten, das Niveau zu erreichen, um mit den besten Teams der Welt mithalten zu können. Brunner veranschaulichte ihre mentale Resilienz mit einem Zitat des Schriftstellers Samuel Beckett, das sich auf das ständige Wieder-Versuchen nach dem Scheitern bezieht. Sie sah ihren Weg als Beweis dafür, dass Rückschläge überwunden und die Stärke daraus gewonnen werden kann. Diese Einstellung hilft ihr, jeden Tag dazuzulernen und das Beste aus ihren Fähigkeiten herauszuholen.

Technische Verbesserungen und persönliche Identität

Technisch hat sich das Duo im Laufe der Jahre weiterentwickelt, was sich unter anderem darin zeigt, dass sie beim Aufwärmen Fußtouches spielen, um die Koordination zu verbessern. Brunner identifizierte sich stark mit dem Spitznamen "Wahnsinn", der von Trainer Christoph Dieckmann vorgeschlagen wurde. Sie beschreibt sich als jemanden, die verrückte Dinge auf dem Spielfeld ausprobiert und Spiele in letzter Sekunde noch wenden kann. Diese spielerische Komponente und die Bereitschaft, Risiken einzugehen, sind für sie essenziell, um ihre individuelle Entwicklung voranzutreiben und die Teamdynamik zu bereichern.