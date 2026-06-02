Nina Anhan startet mit dem provokativen Schlager Nackige Frau in die Musikwelt

Nina Anhan, Ehefrau von Rapper Haftbefehl, veröffentlicht ihren ersten Schlager "Nackige Frau" zusammen mit DJ Robin und Costa Cordalis. Das humorvolle Party‑Lied über den Ballermann soll vor allem Spaß machen, obwohl die Sängerin keine großen musikalischen Ambitionen hat.

Nina Anhan , die Ehefrau des bekannten Rap‑Künstlers Haftbefehl, hat den Schritt in die Schlager musik gewagt und ihren ersten Titel mit dem provokanten Namen Nackige Frau veröffentlicht.

Der Song entstand in enger Zusammenarbeit mit dem DJ Robin, der bereits mit seinem Hit Layla Bekanntheit erlangte, sowie dem ehemaligen Schlagerstar Costa Cordalis. Inhaltlich beschreibt das Stück das bunte Treiben am Ballermann, wo eine völlig unverhüllte Frau im Mittelpunkt steht und die ausgelassene Partystimmung einfängt. Die 36‑jährige Anhan erklärt, dass sie keine großen künstlerischen Ambitionen hegt, sondern das Projekt vor allem wegen des Spaßes angeht.

Sie betont, dass sie nicht als professionelle Sängerin auftreten wolle, sondern einfach ein lockeres Party‑Lied präsentieren möchte, das die Zuhörer zum Lächeln bringt. In einem Interview mit der Bild gab die angehende Sängerin Einblicke in den Entstehungsprozess. Anfangs habe sie die Idee für einen eigenen Song abgeneigt, weil sie sich selbst nicht als Sängerin sehe. Doch nachdem sie die Zusammenarbeit mit DJ Robin und Costa Cordalis ausprobierte, habe sich alles plötzlich richtig angefühlt.

"Früher dachte ich: Das ist überhaupt nicht mein Ding. Und plötzlich hat sich alles gedreht, es fühlt sich genau richtig an", sagte Anhan. Ihr Mann Haftbefehl unterstütze sie dabei, wo er könne, und zeige sich stolz über den neuen Vorstoß seiner Partnerin. Trotz fehlender Gesangstechnik gehe es ihr vor allem um den Unterhaltungswert und den guten Laune‑Faktor, den ein typischer Ballermann‑Song mit sich bringt.

Der Song "Nackige Frau" soll ein humorvolles, leichtfüßiges Stück werden, das die ausgelassene Atmosphäre am Ballermann widerspiegelt. Das begleitende Musikvideo ist noch nicht veröffentlicht, ein genauer Termin steht ebenfalls noch aus. Anhan beschreibt das Bildmaterial als farbenfroh und partyorientiert, passend zum Thema des Songs, das die Idee aufgreift, dass wir alle ohne Bekleidung geboren werden - warum also nicht die Freiheit feiern, die ein sonniger Strandabend bietet?

Während eines Auftritts von Haftbefehl im Megapark sprach die Bild‑Redaktion mit Nina über ihren neuen Karriereziel. Sie berichtete, dass die Stimmung am Ballermann für sie wie ein zweites Zuhause sei und sie sich darauf freue, bald selbst auf der Bühne zu stehen und das Publikum zu begeistern. Die Reaktionen aus der Öffentlichkeit bleiben gemischt: Während einige Fans die mutige Aktion als erfrischend und unterhaltsam empfinden, kritisieren andere den Vorstoß als reinen PR‑Gag, der von der Bekanntheit ihres Mannes profitiert.

Trotz der Kontroversen bleibt Anhan optimistisch und betont, dass es ihr vor allem um den Spaß und die Freude am gemeinsamen Singen geht





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