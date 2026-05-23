Nils Reichmuth wechselt Karriere mit einfachem Aufgebot

Meisterspieler Nils Reichmuth erhält Aufgebot für Chiles Nationalteam Nils Reichmuth während der Meisterfeier am 15. Mai in Thun: Der Mittelfeldspieler erhielt erstmals ein Aufgebot für die chilenische Nationalmannschaft.

Nils Reichmuth, Meisterspieler beim FC Thun, hat erstmals ein Aufgebot für die chilenische Nationalmannschaft erhalten. Der 24-Jährige war sowohl für die Schweiz als auch für Chile spielberechtigt – er entschied sich für das Heimatland seiner Mutter. An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt. Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen.

Mit Chile stehen nun zwei Testspiele auf dem Programm. Die Südamerikaner, die sich nicht für die Weltmeisterschaft qualifiziert haben, treffen mit Nils Reichmuth auf Portugal und die Demokratische Republik Kongo





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