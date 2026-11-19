Das weltberühmte Nilpferd Fiona ist im Zoo Cincinnati verstorben. Eine versehentlich ins Gehege geworfene Strickmütze verursachte einen tödlichen Darmverschluss trotz intensiver Tierarzthilfe.

Das im US-Bundesstaat Ohio ansässige Nilpferd Fiona ist im Zoo von Cincinnati verstorben. Die neun Jahre alte Tierin war tot aufgefunden worden, nachdem sie vor gut zehn Tagen eine Strickmütze verschluckt hatte, die versehentlich in ihrem Gehege gelandet war. Der Vorfall hat weltweit Trauer ausgelöst, da Fiona seit ihrer Geburt ein weltweiter Medienstar war und Millionen von Fans zählte. Sie kämpfte bis zum Schluss um ihr Leben, doch die medizinischen Maßnahmen konnten den tödlichen Verlauf nicht mehr aufhalten.

Tödlicher Vorfall mit Strickmütze in Ohio

Die Ursache für Fionas Tod war eine Mütze eines Besuchers, die am 8. November in das Gehege der neunjährigen Nilpferddame gelangte. Wie der Zoo Cincinnati mitteilte, handelte es sich dabei um eine Wollmütze eines Kindes. Das Kind hatte die Mütze in die Luft geworfen, wo sie von einem Ventilator erfasst und durch eine kleine Öffnung der Sichtfenster in das Areal geschleudert wurde. Fiona verschlang den Stoff, was zu einem lebensgefährlichen Darmverschluss führte. Eine Operation war bei ausgewachsenen Nilpferden keine Option, wie Experten entschieden.

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Intensive Rettungsmaßnahmen des Zooteam

Pfleger und Tierärzte kümmerten sich rund um die Uhr um das kranke Tier, um eine Ausscheidung der Mütze zu ermöglichen. Mehrmals täglich wurde Fiona auf eine Vibrationsplatte gestellt, die von einem örtlichen Pferdehof geliehen worden war, um die Verdauung anzuregen. Zudem setzten die Experten ein fast drei Meter langes Endoskop sowie Ultraschallgeräte ein. Die Darmspiegelung und Ultraschalluntersuchungen zeigten, dass sich Teile des Darms zusammengezogen hatten. Noch am Montag war das Team vorsichtig optimistisch, dass sich der Zustand verbessern würde.

Ärztliche Bewertungen und Expertenmeinungen

Der Veterinärprofessor Jack Kottwitz von der Universität Michigan erklärte, dass es extrem schwierig sei, einen Gegenstand im Verdauungssystem eines Nilpferdes zu finden. Der Magen verfügt über mehrere Kammern zur Pflanzenverdauung, in denen Gewebefalten und Flüssigkeiten die Lokalisierung eines Objekts erschweren. Kottwitz wies darauf hin, dass es sehr schwer ist, die Mütze mit einem Endoskop aus den Magenkammern zu entfernen. Diese anatomischen Gegebenheiten machten eine chirurgische Intervention unmöglich und erschwerten die konservative Therapie erheblich.

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Weltweite Betroffenheit über den Verlust

Fiona war bereits Anfang 2017 bekannt geworden, als sie sechs Wochen zu früh mit einem Gewicht von nur 13 Kilogramm zur Welt kam. Sie ging als das kleinste bekannte Frühchen-Flusspferd, das überlebte, in die Geschichte ein. Millionen von Menschen verfolgten online ihre Entwicklung, und ihre Geschichte fand Eingang in mehrere Bücher. Zoodirektor Dave Jenike betonte, dass das Team heldenhaft alles getan habe, um das Tier zu retten. "Sie hat gekämpft, bis sie nicht mehr konnte", sagte Jenike und fügte hinzu, dass sie sich im Schockzustand befinden.

Letzte Versuche und trauriger Ausgang

In den letzten Tagen versuchten die Betreuer, Fiona mit ihren Lieblingsnahrungsmitteln zu motivieren, die Ausscheidung der Mütze voranzutreiben. Zoo-Sprecherin Michelle Curley erwähnte, dass das Team ihr sogar Kaffee zum Riechen anbot, einen Duft, den Fiona immer mochte. Fiona reagierte auf diesen Geruch, was die Mitarbeiter freute, doch die Maßnahme blieb ohne Erfolg für die Rettung. Am Mittwoch trat der Tod ein. Das Zooteam überwachte die Tierin weiterhin intensiv, versorgte sie mit Flüssigkeit und gab ihr schmerzlindernde Medikamente, konnte den Ausgang jedoch nicht mehr ändern."