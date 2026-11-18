Das Nilpferd Fiona aus dem Zoo von Cincinnati hat eine Strickmütze verschluckt. Da eine Operation bei ausgewachsenen Tieren nicht infrage kommt, wird das Tier nun medizinisch überwacht.

Das Nilpferd Fiona, das nach seiner Frühchengeburt im Jahr 2017 zum Star des Zoos von Cincinnati wurde, steht nach dem Verschlucken einer Mütze unter medizinischer Dauerbeobachtung. Wie der Zoo im US-Bundesstaat Ohio mitteilte, nahm das Tier die Strickmütze bereits vor neun Tagen auf. Der Vorfall gilt laut den Angaben des Zoos als äusserst unwahrscheinlich und hat die Tierpfleger vor eine schwierige Aufgabe gestellt.

Fiona war 2017 mit einem Gewicht von 13 Kilogramm zur Welt gekommen. Damit wog sie nur halb so viel wie das bis dahin leichteste bekannte Nilpferd. Dass sie überlebte, hatten Prognosen zunächst nicht erwartet. Heute ist das Tier vor allem im Internet bekannt, und der aktuelle Fall hat erneut Aufmerksamkeit auf den Zoo von Cincinnati gelenkt.

Also read Türkei: Oppositionsnaher Sender Sözcü TV unter Zwangsverwaltung

Wie die Mütze in das Gehege des Nilpferds gelangte

Die Strickmütze gelangte durch einen Deckenventilator in das Gehege von Fiona, nachdem ein Besucher sie vor dem Gehege in die Luft geworfen hatte. Das Gehege ist durch eine Schutzscheibe von den Besuchern getrennt. Der Deckenventilator erfasste die Mütze und beförderte sie durch einen schmalen Spalt in das Innere des Geheges.

Der Spalt, durch den die Mütze zu dem Tier gelangen konnte, misst nur 30 Zentimeter. Eine Sprecherin des Zoos sagte gegenüber dem Nachrichtensender, dass man einen solchen Vorgang nicht einmal nachstellen könnte, selbst wenn man es wollte. Der Zoo beschreibt den Ablauf damit als eine Verkettung ungünstiger Umstände.

Advertisement

Zunächst ging das Personal des Tierparks davon aus, dass die Mütze den Verdauungstrakt des Nilpferds weitgehend problemlos passieren würde. Symptome zeigte Fiona anfangs keine. Erst einige Tage später verlor das Tier jedoch seinen Appetit, woraufhin das Team des Zoos die Lage neu bewertete.

Zoo-Team setzt auf Flüssigkeit, Lieblingsfutter und Medikamente

Das Team des Zoos von Cincinnati hat Fiona unter medizinische Dauerbeobachtung gestellt, weil eine Operation bei ausgewachsenen Nilpferden keine Option ist. Das Kleidungsstück muss deshalb auf natürlichem Weg ausgeschieden werden. Die Tierpfleger versuchen, diesen Prozess mit gezielten Maßnahmen zu unterstützen.

Durch die Aufnahme von Flüssigkeiten soll Fiona bei der schwierigen Aufgabe helfen, die Mütze auszuscheiden. Zusätzlich werden dem Tier ihre Leibspeisen serviert, um sie zum Fressen anzuregen. Außerdem erhält Fiona Medikamente gegen Übelkeit, die ihr Wohlbefinden stabilisieren sollen.

Risiko für den Darm und die nächsten Schritte bei Fiona

Der größte Risikofaktor ist laut den Angaben des Zoos ein möglicher Verschluss des Darms. Sollte der Fremdkörper den Darm des Tieres blockieren, könnte dies zu lebensbedrohlichen Infektionen führen. Deshalb wird der Gesundheitszustand von Fiona fortlaufend überprüft.

Advertisement

Für die Besucher und Fans des Nilpferds bedeutet der Fall vor allem, dass die weitere Entwicklung des Gesundheitszustands abzuwarten ist. Der Zoo hat bislang keinen festen Zeitpunkt für den Abschluss der Behandlung genannt. Bis die Mütze das Tier verlässt, bleibt Fiona unter der Aufsicht des Teams, das ihre Nahrungsaufnahme und ihr Allgemeinbefinden kontrolliert.