Nikotinprodukte oft falsch eingeschätzt: Rauchen erlebt Renaissance

Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass Nikotinbeutel und E-Zigaretten in der Schweiz oft als gleich oder gefährlicher als Zigaretten wahrgenommen werden, obwohl das Risiko geringer ist. Gleichzeitig nimmt die Akzeptanz von Rauchen wieder zu.

Die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage in der Schweiz , Deutschland, den USA und Großbritannien zeigen, dass Nikotinbeutel und E-Zigaretten mehrheitlich als gleich riskant oder sogar riskanter als herkömmliche Zigaretten eingestuft werden.

Obwohl das Bewusstsein für die Gesundheitsrisiken des Rauchens in der Schweizer Bevölkerung hoch ist, bestehen erhebliche Wissenslücken bei der Beurteilung alternativer Nikotinprodukte. Die Umfrage, durchgeführt von Censuswide im Auftrag von SnusMarkt unter 1.500 Schweizerinnen und Schweizern sowie jeweils 2.000 Personen in den anderen genannten Ländern, offenbart einen deutlichen Widerspruch zwischen wahrgenommenem und faktischem Wissensstand.

Rund 89 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer ordnen Zigaretten korrekt als gesundheitsschädlich ein, doch bei E-Zigaretten und Nikotinbeuteln zeigen sich erhebliche Unsicherheiten. 72,9 Prozent bewerten E-Zigaretten als gleich oder gefährlicher als Zigaretten, während dies für Nikotinbeutel bei 67,5 Prozent der Fall ist. Über die Hälfte der Befragten (52,6 Prozent) glaubt fälschlicherweise, dass Nikotin selbst Krebs verursacht.

Bemerkenswert ist, dass 81,2 Prozent der Befragten ihr Wissen über Nikotinprodukte als gut oder ausreichend einschätzen, obwohl sie bei wesentlichen Fragen häufig falsche Antworten geben. Beispielsweise sind fast die Hälfte (49,2 Prozent) überzeugt, dass beim Vaping mehr chemische Stoffe freigesetzt werden als beim Rauchen, und über die Hälfte (50,5 Prozent) geht davon aus, dass Nikotinbeutel Mundkrebs auslösen können. Sogar Nikotinersatztherapien wie Kaugummis oder Pflaster werden oft als ebenso riskant oder riskanter als Zigaretten eingestuft.

Diese Informationsdefizite wirken kontraproduktiv, da sie den Anreiz zum Umstieg auf weniger schädliche Alternativen verringern und somit eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen. Die Umfrage zeigt auch, dass Erwachsene im Alter von 35 bis 44 Jahren besonders anfällig für Fehleinschätzungen sind und Rauchen häufiger als gesellschaftlich toleriert empfinden. Über die Hälfte der Schweizer (52,3 Prozent) stimmt der Aussage zu, dass Rauchen wieder „in Mode“ sei, ein Wert, der deutlich über dem in den USA, Großbritannien und Deutschland liegt.

Die Umfrage offenbart eine besorgniserregende Entwicklung: Rauchen erlebt eine Renaissance in der öffentlichen Wahrnehmung, während gleichzeitig das Risikobewusstsein für alternative Produkte verzerrt ist. Als Hauptinformationsquellen nennen die Befragten in der Schweiz Freunde und Familie (28,6 Prozent) sowie öffentliche Gesundheitsbehörden und -institutionen (28 Prozent), gefolgt von medizinischen Websites und Nachrichtenmedien (jeweils 25,9 Prozent). Trotz dieser vielfältigen Informationsquellen mangelt es in allen untersuchten Märkten an einem differenzierten Verständnis relativer Risiken.

Dies deutet darauf hin, dass nicht die reine Informationsmenge, sondern die Qualität der Aufklärung und die kontextuelle Einordnung entscheidend sind. Es besteht ein dringender Bedarf an einer besseren und präziseren Kommunikation über die Risiken verschiedener Nikotinprodukte, um fundierte Entscheidungen zu ermöglichen und die öffentliche Gesundheit zu schützen. Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, Fehlinformationen zu korrigieren und ein realistisches Bild der relativen Risiken zu vermitteln





presseportal_ch / 🏆 6. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nikotinbeutel E-Zigaretten Rauchen Gesundheitsrisiken Schweiz Umfrage Wahrnehmung Öffentliche Gesundheit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pia Sundhage erlebt neues Kapitel mit Haitis Frauen-NationalteamDie ehemalige Schweizer Nationaltrainerin Pia Sundhage hat das Traineramt bei Haitis Frauen-Nationalteam übernommen und berichtet von den grossen Unterschieden und Herausforderungen, aber auch vom Erfolg des Teams bei der Qualifikation für die CONCACAF Women’s Championships.

Read more »

Grossbritannien verbietet Tabakverkauf für zukünftige GenerationenDas britische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das den Verkauf von Tabakprodukten an zukünftige Generationen verbietet. Personen, die ab 2027 18 Jahre alt werden, dürfen Tabak nicht mehr legal erwerben. Das Gesetz zielt darauf ab, die Gesundheitsversorgung zu entlasten und die Prävention zu stärken. Zusätzlich werden die Regeln für E-Zigaretten verschärft.

Read more »

Zigaretten-Verbot: Macht Grossbritanniens Rauchfrei-Gesetz Schule in der Schweiz?Grossbritannien hebt das Mindestalter für Zigaretten jedes Jahr an – 17-Jährige dürfen nie mehr legal rauchen. Ein Basler Experte zweifelt, ob Verbote der richtige Weg sind.

Read more »

Neue Anlaufstelle für Jugendliche in Zürich erlebt grossen AndrangDas Sozialwerk Pfarrer Sieber hat in Zürich eine neue Jugendanlaufstelle namens Mila eröffnet, die seit ihrer Eröffnung bereits 251 Besuche verzeichnet hat. Das Angebot richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene in prekären Lebenssituationen und bietet einen niederschwelligen Zugang zu Verpflegung, Ruhe und Beratung.

Read more »

Darmkrebs vorbeugen: 80 % der Fälle sind vermeidbarAcht von zehn Darmkrebsfällen lassen sich verhindern: durch Vorsorgeuntersuchungen, Bewegung, Ernährung und Verzicht auf Alkohol und Rauchen.

Read more »