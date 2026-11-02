Niedrigwasser am Rhein: Gourmet-Kreuzfahrten werden massgeblich gestrichen

Trockenheit und Niedrigwasser am Rhein führen zur Absage von teuren Schlemmerreisen. Reedereien und Tourismusverbände hoffen vergeblich auf Regen.

Zu Beginn der Saison mussten zahlreiche Reedereien und Schifffahrtsgesellschaften ihre geplanten Gourmetfahrten auf dem Rhein absagen. Die Ursache dafür liegt in der extremen Trockenheit des vergangenen Sommers, die zu einem kritisch niedrigen Wasserstand geführt hat. Diese Wetterlage macht es vielen Schiffen unmöglich, die betroffenen Flussabschnitte zu befahren, was zu erheblichen Einschränkungen im Reiseangebot führt. Besonders betroffen sind die lukrativen Schlemmerreisen, die oft Monate im Voraus ausgebucht waren. Die Absagen betreffen vor allem Routen, die durch die Niedrigwasser regionen des Mittelrheins, des Oberrheins und in Teilen von Niederbayern führen.

Speisepläne und Kulissen als Verkaufsargumente

Die angebotenen Schlemmerreisen gelten als Premiumprodukt im Flusskreuzfahrtgeschäft. Die Gäste erwarten hochkarätige cuisine von Spitzenköchen, die oft mit Gault-Millau-Punkten oder Michelin-Sternen ausgezeichnet wurden. Auf der Speisekarte stehen dann etwa Gebaizter Saibling, gefolgt von einer Hummerbisque. Als Hauptspeise wird oft ein Kalbsfilet serviert, und zum Abschluss erwartet die Reisenden ein "Pâtisserie-Dessert auf Restaurantniveau". Diese kulinarischen Highlights werden von den Gästen sehr geschätzt, die ihre Reisen meist Monate im Voraus gebucht haben. Während sie schlemmen, ziehen Altstädte wie Strassburg oder Köln an ihnen vorbei. Auch Weinberge und Burgen bieten eine ständige wechselnde Kulisse. Ein weiteres Highlight ist die berühmte Passage des Unesco-Welterbes zwischen Rüdesheim und Koblenz. Diese Kombination aus kulinarischer Exzellenz und landschaftlicher Schönheit ist das grosse Verkaufsargument für die boomenden Fahrten. In den vergangenen Jahren wurden diese Reisen bei den Gästen stets beliebter. Für die Schifffahrtsgesellschaften und Reedereien stellen sie ein wichtiges Geschäft dar. Sie helfen dabei, die weniger lukrativen Zeiten wie den Herbst und die Weihnachtszeit zu füllen.

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Absagen wegen kritischen Wasserständen im Fluss

Durch die anhaltende Trockenheit ist dieses Geschäft nun aber arg geschwächt, wie Peter Stalder von der IG Rivercruise, dem Dachverband der Flusskreuzfahrten in Europa, erklärt. Die Schiffe, die für diese hochwertigen Fahrten eingesetzt werden, sind nämlich nicht in der unmittelbaren Region stationiert. Stattdessen liegen sie in der "Tiefwasserregion" Niederlande. Viele der geplanten, oft ausverkauften Gourmetfahrten müssen deshalb abgesagt werden. Der Grund ist, dass die Schiffe auf dem Mittelrhein zwischen Bonn und Bingen nicht mehr durchkommen. Der Fluss führt in diesem Abschnitt zu wenig Wasser, um den Tiefgang der großen Schiffe zu ermöglichen. Die Excellence Cruise bestätigte diese Situation mit einer klaren Antwort. Weil Niedrigwasserabschnitte an Mittelrhein, Oberrhein und in Niederbayern derzeit unpassierbar sind, können die Schiffe nicht nach Basel oder Strassburg gelangen. Aus diesem Grund mussten die Festival-Termine bis zum 2. November abgesagt werden. Besonders stark betroffen sind die Gourmetfahrten zwischen Basel und Strassburg. Diese Route wurde komplett gestrichen, was zu massiven Einbußen bei den gebuchten Reisen führt.

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Hohe finanzielle Schäden für die Tourismusbranche

Die hohen Absagen treffen eine Branche, die ohnehin schon gebeutelt ist. Schon während der Hitzeperiode im Sommer konnten die Flusskreuzfahrten nicht wie geplant stattfinden. Nach Angaben von Peter Stalder seien zu Beginn des Niedrigwassers 25 Prozent der Reisen ganz ausgefallen. Die restlichen 75 Prozent der Fahrten hätten angepasst werden müssen, um den veränderten Bedingungen gerecht zu werden. Der genaue Schaden lässt sich jedoch noch nicht beziffern. "Den Schaden können wir noch nicht abschätzen", sagt Stalder in einer Stellungnahme. Allerdings sei die Datenlage regarding die Besucherzahlen eindeutig. "Dass es weniger Gäste gab als geplant, wissen wir aber zuverlässig." Die Einnahmen sind somit spürbar eingebrochen. Es bedürfe nun "genügend Regen, viel Regen, sehr viel Regen", um die Situation zu entspannen. Diese Prognose macht Stalder jedoch mit Sorge. Bisher sei kein ausreichender Regen in Sicht, der den Wasserstand nachhaltig verbessern würde. Die Unsicherheit hält an und erschwert die Planung für alle Beteiligten im Tourismus.

Hoffnungen auf das Weihnachtsgeschäft in Basel

Die fehlenden Gourmetschiffe sind auch an den Orten spürbar, an denen die Gäste normalerweise aussteigen. Ein Beispiel dafür ist Basel. Dort seien die Schiffsgäste relevant für den lokalen Tourismus, wie die Tourismusdirektorin Letizia Elia betont. Die Anwesenheit dieser Gäste generiert wichtige Einnahmen in Hotels, Restaurants und Geschäften. Wichtiger als Gourmetreisen seien in der kühlen Jahreszeit allerdings Geschäftsreisen und Businessevents für die Stadt. Trotzdem setzt die Tourismusdirektorin Hoffnungen auf das Weihnachtsgeschäft. "Ich gehe davon aus, dass Flussreisen im Dezember stattfinden können", sagt Elia. Allerdings sei die Situation auf dem Rhein sehr dynamisch und schwer vorhersehbar. Die Wasserstände können sich schnell ändern, was die Planung erschwert. Auch Peter Stalder vom Dachverband der Flusskreuzfahrten in Europa hofft auf dieses Szenario. Er ist jedoch weniger optimistisch als die lokalen Vertreter. Derzeit könne man "nur in eine Glaskugel schauen" und habe nur wenige Anhaltspunkte dafür. Es ist unklar, ob die Flussschifffahrt in Basel dann wieder normal laufe. Die Branche wartet gespannt auf Wettervorhersagen und eventuelle Regenfälle, die die Lage verbessern könnten.