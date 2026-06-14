Niederlande und Japan spielen bei WM-Auftakt unentschieden

Die Niederlande und Japan haben bei der WM-Auftaktbegegnung unentschieden gespielt. Die Niederländer führten bis zur 89. Minute mit 2:1, dann schlug Japan noch einmal zu.

Die Niederlande haben bei der WM-Auftaktbegegnung gegen Japan mit 2:2 unentschieden gespielt. Bis zur 89. Minute führten sie im Dallas-Stadion mit 2:1, dann schlug Japan nach einem Eckball noch einmal zu.

Eher zufällig wurde Daichi Kamada zum Torschützen, als er einen Kopfball von Teamkollege Koki Ogawa unhaltbar für den niederländischen Goalie Bart Verbruggen zum späten Ausgleich ablenkte. Dabei blieb es. Das Duell der Nummern 8 und 18 der FIFA-Weltrangliste war mit Spannung erwartet worden. Erst in der zweiten Halbzeit wurden die beiden Teams den Erwartungen auch gerecht.

Innert 13 Minuten fielen gleich 3 Treffer. Van Dijk eröffnete das Spiel, als er in der 51. Minute den Bann brach. Der Captain war nach einem Freistoss vorne geblieben.

Prompt fand Ryan Gravenberch den Kopf seines Liverpool-Klubkollegen. Dieser setzte den Ball via entfernten Pfosten ins Netz. Für den 34-jährigen van Dijk war es das erste Tor an der Endrunde eines großen Turniers. Japan schüttelte sich kurz und setzte dann zur Reaktion an.

Nach einem Angriff über links legte Takefusa Kubo zurück auf Keito Nakamura, der per Flachschuss zum 1:1 traf. Noch einmal 7 Sekunden später war die niederländische Führung wiederhergestellt. WM-Debütant Crysencio Summerville, der den noch leicht angeschlagenen Memphis Depay ersetzte, schlenzte das Leder mit seinem schwächeren linken Fuss in die Ecke. Die Vorarbeit kam erneut von Gravenberch.

Die Niederländer, die über weite Strecken mehr fürs Spiel taten, verpassten es in der Folge, mit einem dritten Tor für klare Verhältnisse zu sorgen. Cody Gakpo vergab eine gute Viertelstunde vor Schluss eine Chance auf das 3:1. Danach setzte Japan zur Schlussoffensive an, die letztlich von Erfolg gekrönt war





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WM-Auftakt Niederlande Japan Unentschieden 2:2

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WM-Auftakt: Niederlande geben späten Ausgleich gegen Japan hinDie Niederlande führten bis zur 89. Minute mit 2:1, doch Japan erzielte durch einen abgefälschten Kopfball von Daichi Kamada noch den Ausgleich. Nach einer temporeichen zweiten Halbzeit mit drei Toren in 13 Minuten endete das Duell zwischen den Teams auf den Plätzen 8 und 18 der Fifa-Weltrangliste unentschieden.

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