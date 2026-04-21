Niederlande starten 600-Millionen-Programm zur Reduktion des Milchviehbestands

Die EU-Kommission genehmigt ein niederländisches Extensivierungsprogramm mit einem Volumen von 627 Millionen Euro, um den Milchviehbestand zur Senkung von Emissionen um 4 Prozent zu verkleinern.

Die Europäische Kommission hat grünes Licht für ein ambitioniertes niederländisches Extensivierungsprogramm gegeben, das darauf abzielt, den Milchviehsektor nachhaltiger zu gestalten und die ökologischen Belastungen signifikant zu senken. Mit einem beachtlichen Budget von 627 Millionen Euro, das für die kommenden fünf Jahre bereitgestellt wurde, soll die Reduktion von Treibhausgasen und Ammoniakemissionen massiv vorangetrieben werden.

Ein Großteil dieser Summe, konkret 615,7 Millionen Euro, ist direkt für Landwirte reserviert, die sich dazu entschließen, ihren Tierbestand freiwillig zu verkleinern. Der niederländische Landwirtschaftsminister Jaimie van Essen sieht in diesem Vorhaben einen entscheidenden Schritt in Richtung einer weniger intensiven Landwirtschaft, die den aktuellen Umweltvorgaben besser gerecht wird. Die Antragsphase für das Programm, welches unter der Bezeichnung Subsidieregeling extensivering melkveehouderij kurz SEM bekannt ist, startet am 1. Juni und erstreckt sich bis zum 29. Juli 2026, wobei die Mittel nach dem Windhundprinzip vergeben werden, was einen schnellen Entschluss der Betriebe erfordert. Um an dem Programm teilzunehmen, verpflichten sich die Milchbauern, ihren Bestand um 10 bis 20 Prozent im Vergleich zum Durchschnittswert des Jahres 2025 zu reduzieren. Diese Vorgabe muss binnen vier Wochen nach Erhalt der Förderzusage umgesetzt werden. Als Ausgleich für die entgangenen Einnahmen erhalten die Landwirte über einen Zeitraum von drei Jahren eine jährliche Entschädigung in Höhe von 1.606 Euro pro Tier. Ein zentraler Punkt des Programms ist zudem der Entzug von Phosphatrechten aus dem Markt. Für jedes aufgegebene Emissionsrecht werden 110 Euro pro Kilogramm Phosphat gezahlt, was für die Landwirte eine zusätzliche finanzielle Entlastung darstellt. Diese Maßnahme stellt sicher, dass eine kurzfristige Aufstockung des Bestandes nach dem Ende der dreijährigen Phase nur durch den Neuerwerb oder die Pacht von teuren Marktrechten möglich ist, was den ökologischen Effekt dauerhaft absichert. Ergänzende Auflagen verbieten zudem die Reduktion von Grünlandflächen oder die Ausweitung anderer Tierbestände wie Schafe oder Pferde, um sicherzustellen, dass keine Verlagerungseffekte entstehen. Die Auswirkungen dieser Initiative auf die nationale Agrarbilanz sind erheblich. Jaimie van Essen prognostiziert, dass der nationale Milchkuhbestand um bis zu 64.000 Tiere sinken wird, was einer Reduktion von etwa 4 Prozent entspricht. Ökologisch gesehen erhofft man sich eine Verringerung der Ammoniakemissionen um 500 Tonnen und eine CO2-Einsparung von 300.000 Tonnen jährlich. Auch die Phosphatbelastung soll um jährlich bis zu 3.000 Tonnen zurückgehen. Der niederländische Bauernverband LTO hat das Programm ausdrücklich begrüßt, da es besonders Betrieben, die durch den hohen Angebotsdruck am Güllemarkt unter wirtschaftlichem Druck stehen, eine tragfähige Perspektive bietet. Das von Fachverbänden und der ehemaligen Ministerin Femke Wiersma initiierte Projekt unterstreicht die Rolle der Niederlande als Vorreiter bei der Transformation landwirtschaftlicher Produktionssysteme hin zu mehr Umweltverträglichkeit und wirtschaftlicher Stabilität für die verbleibenden Höfe





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Milchviehwirtschaft Niederlande Umweltschutz Agrarförderung Emissionssenkung

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