Niederlage zum Auftakt: Schweizer Eishockey-Nati verliert erstes Spiel unter Cadieux

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam hat sein erstes Vorbereitungsspiel auf die Weltmeisterschaft unter dem neuen Cheftrainer Jan Cadieux mit 1:3 gegen die Slowakei verloren. Das Spiel war überschattet von der jüngsten Affäre um den entlassenen Patrick Fischer.

Das Schweizer Eishockey - Nationalteam musste bei seinem ersten WM-Vorbereitungsspiel unter der neuen Ägide von Jan Cadieux als Cheftrainer eine 1:3-Niederlage in der Slowakei hinnehmen. Wie stark die jüngste Fischer-Affäre das Team emotional belastet, bleibt eine offene Frage. Bereits in der Anfangsphase des Spiels in Topolcany sorgte ein kurioses Eigentor des Länderspiel-Debütanten Jakub Melisko für einen unerfreulichen Start in die WM-Vorbereitung.

Sein Schuss, der eigentlich weit am Tor vorbeigegangen wäre, wurde unglücklich von Fabian Heldner ins eigene Gehäuse abgefälscht, was den Rückstand für die Schweiz besiegelte. Das entscheidende 1:3 fiel erst in der Schlussminute der Begegnung. Rund 24 Stunden nach der überraschenden Freistellung von Patrick Fischer als Nationaltrainer zeigten die Schweizer unter der Leitung von Jan Cadieux als Chefcoach an der Bande zunächst eine ansprechende Leistung. Nach einem torlosen ersten Drittel gelang Dario Rohrbach nach nur 20 Sekunden im Mittelabschnitt die Führung. Er hatte zuvor einen wichtigen Zweikampf an der Bande gewonnen. Im weiteren Verlauf des Spiels ließen die Schweizer jedoch deutlich nach. In der 29. Minute hatten sie bei einem Lattenschuss des Gegners, trotz einer numerischen Überlegenheit, noch Glück. Nur drei Minuten später war es dann Matus Vojtech, der den Schweizer Goalie Leonardo Genoni mit einem Trickschuss zwischen den Beinen erwischte und zum Ausgleich traf. Ansonsten war es jedoch der herausragende Goalie Genoni, der MVP der letzten Weltmeisterschaft, der weitere Gegentreffer mit starken Paraden verhinderte und sein Team im Spiel hielt. Auf Schweizer Seite feierten der Bieler Verteidiger Niklas Blessing und Ambri-Stürmer Miles Müller ihr Länderspieldebüt. Müller hatte bereits in der 9. Minute die erste nennenswerte Torchance für die Schweiz. Die Bedeutung dieser Niederlage in der slowakischen Provinz ist jedoch als gering einzustufen. Noch fehlen im Kader entscheidende Spieler aus der NHL und von den Halbfinalisten der nationalen Playoffs. Neun weitere Testspiele stehen noch auf dem Programm, bevor am 15. Mai bei der Weltmeisterschaft in Zürich gegen die USA der Ernstfall beginnt. Es gilt für die Schweizer Mannschaft nun aber auch, den Schock der Freistellung von Patrick Fischer zu verarbeiten und die Wunden zu lecken. Erfolgserlebnisse in den kommenden Spielen würden dabei zweifellos helfen. Die nächste Möglichkeit zur Rehabilitation bietet sich bereits am Freitag mit einem zweiten Spiel in der Slowakei. In der darauffolgenden Woche trifft die Mannschaft dann am Donnerstag und Freitag in Biel auf Ungarn. Bereits vor der Partie am Mittwoch verkündete der Schweizerische Eishockeyverband, dass am Freitagmorgen eine Pressekonferenz stattfinden werde, bei der Verbandspräsident Urs Kessler Stellung zur aktuellen Situation beziehen wird. Im Zusammenhang mit dem Testspiel in der Slowakei wurde zudem entschieden, dass weder Spieler noch Staffmitglieder vor der morgigen Pressekonferenz Interviews geben dürfen. Dies wurde auch von SRF in der Live-Übertragung kurz vor Beginn des Spiels kommuniziert: „Um die Spieler zu schützen, gibt es heute keine Interviews für uns.“ Moderator Lukas Ninck ergänzte: „Dies ist auch für uns eine spezielle Situation, welche wir bisher noch nicht erlebt haben.“ Zwei Tage nach seinem öffentlichen Geständnis, ein gefälschtes Corona-Zertifikat verwendet zu haben, ist Patrick Fischer nicht mehr länger Nationaltrainer der Schweiz. Viele seiner Unterstützer in der öffentlichen Debatte scheinen die Tragweite und die Konsequenzen seines Handelns zu verkennen. Ein vertrauliches Gespräch mit einer Person, die er offensichtlich nicht richtig einschätzen konnte, wurde dem Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer letztlich zum Verhängnis. Sein Fall wirft zudem die wichtige Frage auf, ob das Schweizer Fernsehen in seiner Berichterstattung und dem Umgang mit der Thematik eine Grenze überschritten hat. Die verlorene Ehre des Patrick Fischer: Die Freistellung als Nationaltrainer erfolgte schließlich per Telefonat





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