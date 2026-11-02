Nidwaldner Motion: SVP-Landräte fordern Reduktion der Wolfspopulation auf 100 Tiere

Die Landräte Beat Risi und Sepp Gabriel verlangen eine Aufhebung des Schutzstatus. Ziel ist es, die Wolfspopulation in der Schweiz durch reguläre Jagd auf maximal 100 Tiere zu reduzieren.

Die Landräte Beat Risi und Sepp Gabriel vom Kanton Nidwalden haben eine Motion eingereicht, die eine fundamentale Neuausrichtung der Schweizer Wolf spolitik fordert. Mit diesem Vorstoss sollen die Behörden beim Bund eine Standesinitiative zur Aufhebung des gesetzlichen Schutzstatus für den Wolf einreichen. Das zentrale Ziel der Initiative ist es, die gesamte Wolf spopulation in der Schweiz durch reguläre Jagd auf einen Bestand von maximal 100 Tieren zu begrenzen. Dieser Vorschlag stellt eine radikale Abkehr von den bisherigen Managementstrategien dar und spiegelt die wachsende Unruhe in der Bevölkerung sowie in der Landwirtschaft wider.

Massiver Anstieg der Wolfspopulation seit 1996

Die Stiftung Kora meldet für das Jahr 2025 einen historischen Höchststand der Wölfe in der Schweiz. Rund 350 Wölfe wurden nachgewiesen, wovon 153 Welpen beobachtet und 97 genetisch bestätigt wurden. Seit dem Wiedereinwandern im Jahr 1996 hat sich die Population von anfänglich etwas mehr als 20 Tieren auf heute etwa 40 Rudel vergrößert. Davon sind 10 Rudel grenzüberschreitend aktiv. Die nächsten offiziellen Einschätzungen zur Rudelsituation folgen erst im November 2026. Diese explosive Zunahme bildet den Hintergrund für die aktuellen politischen Forderungen in Nidwalden.

Also read «Netz Natur» und mehr: Andreas Moser machte Tiere zu Fernsehstars

Scharfe Kritik an bisherigen Abschussquoten

Die beiden SVP-Landräte sehen die bisherigen Maßnahmen des Bundesamts für Umwelt (BAFU) als unzureichend an. In den vergangenen Jahren gab es drei präventive Regulierungsphasen. In der letzten Phase wurde der Abschuss von ungefähr 115 Wölfen genehmigt, was tatsächlich zu 77 erlegten Tieren führte. Davor wurden aus 125 genehmigten Tieren 92 erlegt, und in der Phase 2023/2024 wurden von rund 100 genehmigten Abschüssen nur 55 realisiert. Risi und Gabriel argumentieren, dass bewilligte Abschüsse oft nicht vollzogen werden konnten und die Regulierung damit ihr Ziel verfehlt hat. Die aktuelle vierte Regulierungsphase läuft noch bis Ende Januar 2027.

Begründung durch erhöhte Sichtungen und Risse

In Nidwalden ist die Anwesenheit der Wölfe zunehmend spürbar geworden. Die Rudeldichte in den angrenzenden Kantonen Obwalden, Glarus, Schwyz, Graubünden, Wallis und Tessin ist besonders hoch, wodurch sich die Population bis an die Nidwaldner Grenze ausdehnt. Es häufen sich wiederholte Sichtungen, Risse an Nutztieren und Begegnungen in Siedlungsnähe. Diese Entwicklungen sorgen für erhebliche Verunsicherung in der Bevölkerung. Familien im Kanton, einschließlich der eigenen der Landräte, hatten direkten Kontakt mit dem Wolf, was bei Kindern zu Angst führt. Solche Sorgen betrachtet die Motion als reale Probleme, die von der Politik nicht ignoriert werden dürfen.

Advertisement

Wirtschaftlicher Druck auf die Alpwirtschaft

Durch die Ausbreitung der Wölfe gerät die traditionelle Alpwirtschaft zunehmend unter Existenzdruck. Die Folgen sind frühzeitige Alpabzüge, nicht mehr bestossene Alpen sowie steigende Risszahlen. Dies gefährdet die wirtschaftliche Basis vieler bäuerlicher Betriebe. Die Landräte betonen, dass die Zunahme der Wolfspopulation nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für die allgemeine Sicherheit in ländlichen Räumen problematisch ist. Sie fordern daher eine Anpassung des rechtlichen Rahmens, um der Situation Einhalt zu gebieten.

Forderung nach jährlich festgelegten Abschusszahlen

Der Kern der Motion liegt in der Forderung, jährliche Abschusszahlen durch den Bund festzulegen, um einen Bestand von 50 bis maximal 100 Tieren sicherzustellen. Der Wolf soll zur regulären Jagd freigegeben werden, wobei das Gebiet des Schweizerischen Nationalparks von dieser Maßnahme ausgenommen bleiben soll. Zudem sollen die Kantone das Recht erhalten, weitere Gebiete zu definieren, in denen der Wolf nicht bejagt werden darf. Die Initiante betont ausdrücklich, dass das Ziel keine Ausrottung ist, sondern ein ökologisch tragbarer und gesellschaftlich akzeptabler Bestand. Der Kanton Nidwalden müsse handeln, bevor sich die Situation weiter zuspitzt.