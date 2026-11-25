Der Nidwaldner Landrat hat die jährliche Kostenveränderungsquote für das Verwaltungspersonal auf 3,5 Prozent festgelegt und damit den Vorschlag der Regierung verworfen.

Der Nidwaldner Landrat hat am Mittwoch in einer entscheidenden Abstimmung den Spielraum für die Lohnerhöhungen im nächsten Dreijahreszeitraum deutlich enger gefasst. Durch die Kürzung des entsprechenden Kredits hat das Parlament der kantonalen Exekutive ihre Pläne für ein stärkeres Lohnwachstum korrigiert. Die finale Entscheidung fällt auf einen Anstieg der Personalkosten um 3,5 Prozent jährlich, was unter den Vorgaben der Regierungsrates blieb.

Konflikt um die Kostenveränderungsquote

Die Finanzkommission des Landrats hatte den Antrag gestellt, die sogenannte Kostenveränderungsquote (KVQ) von den ursprünglich geplanten 3,96 Prozent auf 3,5 Prozent zu reduzieren. Diese Quote dient dazu, den erwarteten Anstieg der Ausgaben für das Verwaltungspersonal im Vorfeld zu planen und budgetär abzusichern. Mit 39 Stimmen bei 17 Gegenstimmen und einer Enthaltung folgte die Mehrheit der stimmberechtigten Landrat-Mitglieder dem Votum der Finanzkommission. Damit setzten die Parlamentarier einen klaren signal, um die öffentlichen Ausgaben in der Exekutive unter Kontrolle zu halten.

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Die Regierung hatte sich ursprünglich für eine Quote von 3,96 Prozent ausgesprochen, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden. Im Bericht zur Budgetvorlage argumentierte die Regierung, dass sie sich mit diesem Wert bereits auf das Nötigste beschränkt habe. Die Ablehnung dieses Vorschlags durch den Landrat markiert eine deutliche Abgrenzung zwischen Legislative und Exekutive in dieser budgetären Frage.

Diskussionen über Stellenwachstum und Prioritäten

Die Debatte im Landrat drehte sich nicht nur um prozentuale Zahlen, sondern auch um die grundsätzliche Ausrichtung der Personalpolitik. Christof Gerig sprach im Namen der Finanzkommission aus der Mitte-Fraktion die Sorge aus, dass neue Aufgaben nicht automatisch zu einer Vermehrung der Stellen führen müssen. Er betonte, dass die wachsenden Aufgaben der Verwaltung zwar anerkannt würden, die Effizienz jedoch durch bessere Strukturierung gesteigert werden solle.

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Toni Niederberger von der SVP-Fraktion unterstrich ebenfalls, dass die Senkung der Quote nicht zulasten der bereits bestehenden Belegschaft gehen dürfe. Stattdessen sollte die Maßnahme dazu dienen, den Ausbau der Stellenbremse zu realisieren. Die Finanzkommission forderte daher, dass die Verwaltung direktionsübergreifend enger zusammenarbeiten und striktere Prioritäten bei der Ressourcenverteilung setzen muss.

Roland Kaiser, der für die Mitte-Fraktion sprach, widersprach dieser Argumentation deutlich. Er verwies darauf, dass der Landrat in den vergangenen drei Budgetrunden die Lohnentwicklung bereits gekürzt hatte. Nun bestünde in verschiedenen Ressorts, darunter beim Grundbuchamt, der Polizei und der Schulpsychologie, ein akuter Personalmangel. Für Kaiser war es nicht nachvollziehbar, die Lohnentwicklung erneut zu beschränken, da dies die Arbeitsbelastung der vorhandenen Kräfte weiter erhöhen würde.

Neue Planungshoheit über drei Jahre

Ein besonderer Aspekt dieses Vorfalls ist, dass es sich um ein Novum in der Nidwaldner Politik handelt. Der Landrat hatte im vergangenen Februar zugestimmt, die Kosten für das Verwaltungspersonal erstmals über einen Zeitraum von drei Jahren festzulegen. Dieses Prozedere ist aus dem Kanton Uri bereits bekannt und soll eine höhere Planungssicherheit für die Verwaltung ermöglichen. Die heutige Abstimmung ist die erste große Prüfung dieses neuen Instrumentariums.

Für das Personal der Gerichte gilt dabei eine separate Regelung. Hier wurde eine höhere Kostenveränderungsquote von 3,91 Prozent festgelegt. Diese Ausnahme wurde getroffen, um das dort vorgesehene Stellenwachstum und die spezifischen Anforderungen der Justizverwaltung stemmen zu können. Die unterschiedlichen Quoten spiegeln die heterogenen Anforderungen innerhalb der kantonalen Verwaltung wider.

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Die Entscheidung des Landrats hat unmittelbare Auswirkungen auf das Budget des Kantons Nidwaldn. Durch die niedrigere Quote wird der finanzielle Spielraum in den nächsten drei Jahren enger, was die Exekutive vor Herausforderungen stellt, ihre Aufgaben unter den gegebenen personellen und finanziellen Rahmenbedingungen zu erfüllen. Die Debatte zeigt, dass die Legislative weiterhin eine aktive Rolle bei der Kontrolle der öffentlichen Finanzen und der Personalstrategie spielt.