Der Landrat des Kantons Nidwalden hat einstimmig den Geschäftsbericht der SNIG genehmigt, verlangt aber vom Regierungsrat, beim geplanten Neubau des Kantonsspitals für ein passendes Angebot zu sorgen. Politiker von Mitte, FDP und GLP betonen die Chance auf ein Leuchtturmprojekt und die Notwendigkeit, Spitalleistungen im Kanton zu halten.

Der Nidwaldner Landrat verlangt vom Regierungsrat , sich beim Neubau des Kantonsspital s für ein angemessenes Angebot einzusetzen. Diese Forderung wurde von den Fraktionen Mitte, FDP und GLP in ihren Voten zum Geschäftsbericht der Spital Nidwalden Immobilien-Gesellschaft ( SNIG ) erhoben.

Der Kanton Nidwalden plant, ein neues Gebäude für sein Kantonsspital zu errichten, und die politischen Vertreter betonen die Bedeutung dieses Projekts. Christina Amstutz von der GLP beschrieb den Neubau als mögliches Leuchtturmprojekt, das langfristige Perspektiven eröffnen soll. Remo Zberg von der FDP und Mario Röthlisberger von der Mitte forderten ebenfalls, dass der Regierungsrat eine aktive Rolle in der Planung übernimmt, um die medizinischen Angebote im Kanton zu sichern.

Röthlisberger unterstrich, dass die Spitalleistungen, die zur Luzerner Luks-Gruppe gehören, im Kanton verbleiben müssen, und begrüßte die breite Standortsuche als sinnvollen Ansatz. Der Landrat stimmte nach kurzer Debatte einstimmig für den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung der SNIG, die vollständig im Besitz des Kantons ist. Die Neubaupläne waren bereits im Dezember von der SNIG vorgestellt worden. Gleichzeitig wurde ein ergänzendes Projekt für ein neues Ambulatorium gestrichen, was zu einer außerordentlichen Abschreibung von etwa zwei Millionen Franken in der Jahresrechnung führte.

SNIG-Präsident Hanspeter Kiser hatte im Dezember darauf hingewiesen, dass die Realisierung des Neubaus voraussichtlich rund zehn Jahre dauern wird. Die Kosten für das Projekt sind bisher nicht konkret beziffert worden, was in der politischen Diskussion weitere Fragen aufwirft. Die Forderungen aus dem Landrat zielen darauf ab, dass der Regierungsrat nicht nur die Bauplanung koordiniert, sondern auch sicherstellt, dass das neue Spitalangebot den Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht. Die Rede ist von einem Leuchtturmprojekt, das über die reine Gesundheitsversorgung hinaus strahlen könnte.

Gleichzeitig wird betont, dass die bestehenden Spitalleistungen erhalten bleiben müssen, auch wenn das Spital zur Luks-Gruppe gehört. Die Standortsuche wird als breit angelegt und transparent gelobt, was mögliche Konflikte mit dem Naturschutz oder der Raumplanung vermeiden helfen soll. Die einstimmige Zustimmung zum Geschäftsbericht zeigt, dass die grundsätzliche Richtung der SNIG im Landrat unumstritten ist, obwohl Details wie Kosten und Zeitplan noch im Dunkeln liegen.

Die Abschreibung von zwei Millionen Franken durch das abgesagte Ambulatoriumsprojekt wirft zudem Fragen zur finanziellen Planung der SNIG auf, die in den kommenden Monaten geklärt werden müssen





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