Bildungsdirektoren von Nidwalden und Wallis treffen sich in Stans zur Zusammenarbeit. Der Kanton Nidwalden setzt auf Französisch in der Primarschule und fördert den interkantonalen Austausch.

Am 19. November 2026 trafen sich die Bildungsdirektoren der Kantone Nidwalden und Wallis in Stans, um aktuelle bildungspolitische Themen zu diskutieren. Im Zentrum der Gespräche stand die strategische Ausrichtung des Fremdsprachenunterrichts und die Weiterentwicklung des erfolgreichen Sprachaustausch s zwischen den beiden Regionen. Die Begegnung diente dazu, bestehende Partnerschaften zu stärken und gemeinsame Ziele für die Zukunft zu definieren.

Direktoren treffen sich zur Bildungskooperation

Der Kanton Nidwalden bekräftigte bei diesem Treffen klar seine Position, dass an den Primarschulen ausschliesslich Französisch als erste Fremdsprache unterrichtet werden soll. Bildungsdirektor Armin Odermatt betonte die Bedeutung dieser Entscheidung für den überregionalen Zusammenhalt. Ziel ist es, die Verständigung zwischen den verschiedenen Sprachregionen der Schweiz nachhaltig zu verbessern und den Kindern frühzeitig einen Zugang zur zweiten Landessprache zu ermöglichen.

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Gleichzeitig diskutierten die Vertreter beider Kantone die laufenden Rahmenbedingungen, die für eine effektive Zusammenarbeit erforderlich sind. Nidwalden legt grossen Wert darauf, dass Lösungen zur Ausgestaltung des Fremdsprachenunterrichts nicht isoliert getroffen werden. Stattdessen sollen die Ansätze mit den übrigen Zentralschweizer Kantonen abgestimmt sein, um einheitliche Standards zu gewährleisten.

Bilanz des Schulpartnerschaftsprogramms

Die Zusammenarbeit zwischen Nidwalden und dem Wallis hat sich in den letzten Jahren als äusserst erfolgreich erwiesen. Immer mehr Schülerinnen und Schüler sowohl aus der Primarstufe als auch aus der Sekundarstufe I nehmen aktiv an den geplanten Sprachaustauschen teil. Diese hohen Teilnehmerzahlen sind ein direktes Ergebnis der intensiven Schulpartnerschaften, die bereits etabliert wurden.

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Schulen aus beiden Kantonen arbeiten in diesen Partnerschaften regelmässig und strukturiert zusammen. Neben den regulären Schulbesuchen bieten weiterführende Schulen nach der obligatorischen Schulzeit zusätzliche Austauschmöglichkeiten an. Vereinzelt finden auch Begegnungen im beruflichen Umfeld statt, die den jungen Menschen einen praxisnahen Einblick in die andere Sprachkultur geben.

Sprache als Schlüssel zum sozialen Zusammenhalt

Beide Kantone ziehen eine insgesamt positive Bilanz der bisherigen Massnahmen und wünschen sich eine Fortsetzung der bewährten Kooperationsmodelle. Die direkten Begegnungen der Teilnehmenden erlauben es diesen, ihre erworbenen Sprachkenntnisse im alltäglichen Gebrauch anzuwenden. Dies fördert nicht nur die linguistischen Fähigkeiten, sondern ermöglicht auch das Kennenlernen von Menschen aus einer völlig anderen Sprachregion.

Durch diese Programme wird das gegenseitige Verständnis innerhalb der Schweiz gestärkt. Armin Odermatt erklärte, dass der Austausch zwischen den Sprachregionen von grosser Bedeutung für den nationalen Zusammenhalt ist. Daher müsse der Fokus auf einer frühen Französischvermittlung in der Primarschule liegen, gleichzeitig seien abgestimmte Lösungen mit Nachbarkantonen unverzichtbar.

Folgen bei Wechsel der Kantonsgrrenze

Ein weiterer Diskussionspunkt betraf die potenziellen Schwierigkeiten, die bei einem Schulwechsel über die Kantonsgrrenze hinweg entstehen könnten. Eine eigenständige Lösung für Nidwalden könnte hier zu Diskrepanzen führen, die den Übergang für die Schüler erschweren. Die Bildungsdirektoren erkannten, dass eine koordinierte Strategie mit den übrigen Zentralschweizer Kantonen notwendig ist.

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Der Besuch in Stans bot den Beteiligten wertvolle Gelegenheit, konkrete Erfahrungen auszutauschen und gemeinsame Anliegen offensiv zu besprechen. Beide Seiten sind sich einig, dass die Zusammenarbeit beim Sprachaustausch konsequent weitergeführt werden muss. Dies dient dem direkten Kontakt zwischen den Sprachgruppen und sichert die langfristige Bildungsexzellenz.