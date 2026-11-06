Nidwalden: Steuerbefreiung für Top-Fahrzeuge fällt ab sofort weg

Der Kanton Nidwalden hebt die Steuerbefreiung für effiziente Autos auf. Die Vernehmlassung läuft bis Februar 2027. Ziel ist gerechtere Verkehrsteuern für alle.

Der Kanton Nidwalden bereitet eine fundamentale Änderung im Bereich der Fahrzeugbesteuerung vor. Ab sofort sollen Fahrzeuge der höchsten Effizienzkategorie nicht mehr von der Verkehrssteuer befreit sein. Diese Regelung gilt ab dem Moment der ersten Inverkehrsetzung.

Die bisherige Praxis, dass Fahrzeuge der besten Kategorie A in den ersten drei Jahren steuerfrei blieben, wird abgeschafft. Der Regierungsrat hat den Entwurf zur Teilrevision des Strassenverkehrssteuergesetzes bereits verabschiedet. Dies markiert das Ende einer seit 2008 geltenden Förderschiene für besonders sparsame Autos.

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Abschaffung der Steuerfreiheit für Kategorie A

Die Steuerbefreiung für Fahrzeuge der besten Effizienzkategorie entfällt vollständig. Zukünftig werden neu zugelassene Fahrzeuge ab dem ersten Tag ihrer Registrierung besteuert. Die Energieetikette des Bundes unterteilt Autos derzeit in die Kategorien A bis G nach ihrem Energieverbrauch. Zu Kategorie A zählen neben Elektrofahrzeugen auch sehr sparsame Hybrid-, Benziner- oder Dieselfahrzeuge.

Die Änderung ist das Ergebnis eines direkten politischen Vorstoßes im Landrat von Nidwalden. Der Landrat unterstützte eine Motion für gerechtere Verkehrssteuern Ende 2023 mit deutlicher Mehrheit. Damit beauftragte er die Exekutive, die Ausnahmen für die effizientesten Fahrzeuge im Gesetzestext zu streichen. Dies soll sicherstellen, dass alle Fahrzeugbesitzer einen fairen Beitrag zur Infrastruktur leisten.

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Historischer Kontext und aktuelle Marktrealitäten

Die ursprüngliche Steuerbefreiung wurde im Jahr 2008 eingeführt. Der damalige Zweck bestand darin, emissionsärmere Fahrzeuge zu fördern und den CO₂-Ausstoß im Straßenverkehr zu reduzieren. Damals waren alternative Antriebsarten noch deutlich seltener auf den Straßen vertreten. Die politische Zielrichtung war klar auf eine ökologische Lenkungswirkung ausgerichtet.

Heute hat sich der Fahrzeugmarkt jedoch signifikant gewandelt. Fahrzeuge mit alternativen Antrieben sind heute deutlich weiter verbreitet als vor über einem Jahrzehnt. Die Mehrheit des Landrates hielt die bisherige Förderung deshalb nicht mehr für zeitgemäß. Die technischen Voraussetzungen und das Marktverhalten haben sich grundlegend geändert.

Zudem beanspruchen auch Fahrzeuge der besten Effizienzkategorie die Verkehrsinfrastruktur. Dies geschieht unabhängig von ihrer Antriebsart. Straßen, Brücken und Verkehrsleitsysteme werden gleichermaßen genutzt. Daher sieht die neue Regierung die Begründung für eine Sonderbehandlung nicht mehr als gegeben an.

Übergangsregelungen und Beteiligungsverfahren

Für Fahrzeuge, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Gesetzesänderung bereits von der Steuerbefreiung profitieren, gilt eine klare Übergangsregelung. Diese Fahrzeuge bleiben bis zum vollständigen Ablauf der 36 Monate seit ihrer ersten Inverkehrsetzung steuerbefreit. Laufende Steuerbefreiungen werden somit nicht vorzeitig aufgehoben oder gekürzt.

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Der Regierungsrat hat den Entwurf zuhanden der externen Vernehmlassung verabschiedet. Dieses Beteiligungsverfahren dauert bis zum 5. Februar 2027. Interessierte Parteien und die Öffentlichkeit haben in dieser Zeit die Möglichkeit, Stellungnahmen abzugeben. Die Ergebnisse der Vernehmlassung fließen in die weiteren Beratungen ein.

Die weiteren Beratungen im Landrat sind für die Zeit nach Abschluss der Vernehmlassung geplant. Die genaue Reihenfolge der parlamentarischen Behandlung hängt von den eingegangenen Rückmeldungen ab. Der Kanton Nidwalden strebt mit dieser Maßnahme eine Modernisierung der Steuerstruktur an.

Die Maßnahme zielt darauf ab, die Gerechtigkeit im Straßenverkehr zu stärken. Alle Nutzer der Infrastruktur sollen gleichermaßen besteuert werden. Dies soll langfristig zu einer stabilen Finanzierung der öffentlichen Verkehrswege beitragen. Die Abschaffung der Steuerbefreiung ist somit ein wichtiger Schritt in der Finanzpolitik des Kantons.