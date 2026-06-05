Der Regierungsrat Nidwalden hat die Forderung nach einer kantonal eigenen Tausch- und Vermittlungsplattform für Wohnraum abgelehnt und stattdessen auf die Verbesserung bestehender Rahmenbedingungen gesetzt. Mehrere hundert Zeichen

Der Regierungsrat des Kanton Nidwalden hat in einer aktuellen Antwort die Forderung, eine kantonale Vermittlungs- und Tauschplattform für Wohnraum zu schaffen, eindeutig abgelehnt. Stattdessen betont er die Notwendigkeit, die Rahmenbedingungen zu verbessern, damit private Akteure und Gemeinden ihren Wohnraum innovativ anbieten können.

Er verweist darauf, dass bereits zahlreiche private Tausch- und Vermittlungsangebote existieren, die die Bedarfsanforderungen der Bevölkerung decken.



Die Forderung stammte aus einem Postulat des Landrats Christof Gerig aus der Mitte, der zusammen mit weiteren Unterzeichnern für die Einführung einer eigenen staatlichen Plattform plädierte. Die Idee sollte es ermöglichen, Menschen, die in größeren Wohnungen leben und auf kleinere, kostengünstigere Einheiten wechseln möchten, ebenso wie Familien, die nach bezahlbarem Wohnraum suchen.

Für diese Gruppen hätte die Plattform die Suche erleichtern und den Tauschprozess regeln können. Allerdings vom Regierungsrat betonte: Der Wohnungsmarkt sei in der heutigen Zeit, wie an vielen Orten im Land, eng begrenzt und der Kanton ohne direkte Eingriffe die Eigentumsfreiheit und Privatsphäre respektieren müsse. So sieht er insbesondere die Rolle des Staates als sorgfältig abgenutzt, wenn es um die Gestaltung des Wohnraums geht.





Othmar Filliger, Volkswirtschaftsdirektor, unterstrich in einer Mitteilung, dass der Staat die Wohnraumsituation nicht mit einer eigenen Vermittlungsplattform formen dürfe, da das zu einem unangemessenen staatlichen Eingriff führe. Stattdessen sei die Verantwortung vorwiegend bei den Gemeinden, die bereits in den vergangenen Jahren preisgünstige Wohnungen geschaffen haben und sich derzeit in der Planung oder Umsetzung weiterer Projekte befinden. Die Regierung betont zudem, dass bereits zahlreiche Angebote von privaten Anbietern existieren und somit die Marge für einen staatlichen Eingriff gering sei.

Ihre Position ist, dass es effektiver sei, die Rahmenbedingungen zu verbessern und die bestehenden Initiativen zu unterstützen, anstatt einen königlichen Tauschdienst einzuführen, der die eigentliche Eigentümer Kontrolle beeinträchtigen würde.



Die Diskussion um Wohnraum ist in den letzten Jahren in der Schweiz immer wieder vermehrt aufgekommen, doch besonders in Nidwalden mangelt es nicht an privaten Initiativen wie Wohnungsbörsen und Tauschplattformen, die von selbständig registrierten Mietern genutzt werden können.

Diese geben den Wunsch der Menschen zurück, die sich die Situationen übergreifenden Kombidalien erschwingliche Optionen anbieten. Der Regierungsrat bezieht sich dabei auf verschiedene Projekte wie Wohnungs-Exchange-Plattformen aus anderen Kantonen und betont, dass durchsichtige Vorschriften, die die Rechte der Eigentümer wahren, entscheidend sind um das Gleichgewicht zu wahren und dennoch die Flächenutzung zu optimieren. Damit versucht die Regierung Nidwaldens, die Eigeninitiative zu fördern, während der Unterstellungen der beklört wurde durch die Ausfuhrung von die Vernotung von ernst Genditions.





In aller Wahrscheinlichkeit scheint dem Ratsmitglied die Idee der staatlichen Plattform aus etwas





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