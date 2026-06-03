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Nico Elvedi: Wir wollen die beste WM spielen, die eine Schweizer Nati je gespielt hat

Sport News

Nico Elvedi: Wir wollen die beste WM spielen, die eine Schweizer Nati je gespielt hat
Nico ElvediSchweizer NationalmannschaftWeltmeisterschaft
📆03/06/2026 10:06:00
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Nico Elvedi spricht mit blue News über seine Ambitionen an der Weltmeisterschaft in den USA. Der 29-Jährige ist motiviert, nach dem bitteren 1:6 im letzten Achtelfinal gegen Portugal, und hofft auf viel Erfolg.

Nico Elvedi , der Innenverteidiger der Schweizer Nationalmannschaft , spricht mit blue News über seine Ambitionen an der Weltmeisterschaft in den USA. Der 29-Jährige ist motiviert, nach dem bitteren 1:6 im letzten Achtelfinal gegen Portugal, und hofft auf viel Erfolg.

Elvedi heiratete im März seine langjährige Freundin Alexandra und statt Flitterwochen gab es für die beiden nur ein paar Tage Nizza, wo sie sich auf die WM vorbereiteten. Elvedi ist überzeugt, dass die Nati jede Partie gewinnen kann und will die beste WM spielen, die eine Schweizer Nati je gespielt hat. Er spricht auch über seine Karriere bei Borussia Mönchengladbach, wo er seit elf Jahren spielt und bereits 364 Spiele absolviert hat.

Elvedi hofft, noch Rekordspieler zu werden und ist stolz, auf Platz 9 der ewigen Rangliste zu stehen. Neben diesen Themen spricht Elvedi auch über seine Hochzeit, seine Trainingsmethoden und seine Beziehung zu seinem Verein

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Nico Elvedi Schweizer Nationalmannschaft Weltmeisterschaft Borussia Mönchengladbach Rekordspieler

 

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