NHL-Playoffs: Janis Moser schiesst Tampa Bay zum Sieg und gleicht Serie aus

Janis Moser avanciert in der NHL zum Matchwinner für Tampa Bay, während Boston und Utah in ihren jeweiligen Playoff-Serien zum 1:1 ausgleichen.

Das NHL -Playoff-Geschehen bietet derzeit Spannung auf höchstem Niveau und sorgt bei Eishockey -Fans weltweit für Begeisterung. Wie bereits im ersten Aufeinandertreffen zwischen den Tampa Bay Lightning und den Montreal Canadiens konnte nach der regulären Spielzeit von 60 Minuten kein Sieger ermittelt werden. Während am vergangenen Sonntag das kanadische Team aus Montreal die Oberhand behielt, wendete sich das Blatt in der Nacht auf Mittwoch zugunsten der Lightning.

Im Zentrum des Geschehens stand dabei der Schweizer Janis Moser, der eine bemerkenswerte Leistung ablieferte. Nach einem gewonnenen Bully im gegnerischen Drittel verschaffte sich der Verteidiger den nötigen Platz und verwandelte den Puck in der 13. Minute der Verlängerung präzise zum 3:2-Endstand. Für Moser war dies in seinem erst siebten Playoff-Einsatz überhaupt das erste Tor, und es hätte zu keinem besseren Zeitpunkt fallen können, da es den 1:1-Ausgleich in der hart umkämpften Achtelfinal-Serie sicherstellte. Zuvor hatten die Lightning eine moralische Stärke bewiesen, als Nikita Kutscherow im Schlussdrittel den wichtigen Ausgleich zum 2:2 erzielte und damit die Basis für den späteren Sieg legte. Neben dem Erfolg von Tampa Bay gab es auch in anderen Serien wichtige Entwicklungen, die das Kräfteverhältnis in den Playoffs verschoben haben. Die Boston Bruins zeigten eine disziplinierte Auswärtsleistung gegen die Buffalo Sabres und sicherten sich einen verdienten 4:2-Sieg. Lange Zeit sah es nach einer einseitigen Angelegenheit aus, da die Bruins bis rund sechs Minuten vor Spielende eine komfortable 4:0-Führung verwalteten. Zwar konnten die Sabres durch zwei späte Treffer noch einmal für eine kurze Druckphase sorgen, doch die Gäste aus Boston liessen sich den Sieg letztlich nicht mehr nehmen. Dieser Erfolg war von grosser Bedeutung, da er die Serie ebenfalls wieder ausglich und zeigt, wie fragil Vorsprünge in dieser intensiven Phase der Saison sein können. In der weiteren Begegnung des Abends kämpften die Utah Mammoth gegen die Las Vegas Golden Knights. In einer erneut äusserst engen und taktisch geprägten Partie gelang es Utah, sich mit 3:2 durchzusetzen. Matchwinner war Logan Cooley, der im Schlussdrittel den entscheidenden Treffer erzielte und damit den Sieg für sein Team fixierte. Für die Fans der Golden Knights gab es derweil eine personelle Veränderung zu verzeichnen: Der Schweizer Torhüter Akira Schmid stand für diese Partie nicht im Aufgebot, was die taktischen Überlegungen des Trainerstabs von Las Vegas unterstrich. Insgesamt unterstreichen diese Ergebnisse, dass in der aktuellen NHL-Saison die Tagesform und die individuelle Klasse in den entscheidenden Momenten den Ausschlag geben. Die Serien sind nun in einer Phase angekommen, in der jedes Detail zählt und jeder Fehler den Unterschied zwischen Weiterkommen und Saisonende bedeuten kann





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