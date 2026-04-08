Die Playoffs der National Hockey League (NHL) finden ohne die Schweizer Stars Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler statt. Während die Nashville Predators mit Roman Josi ihre Playoff-Chancen verbessern, rücken die Playoffs für St. Louis und Pius Suter in weite Ferne.

Die Playoffs der National Hockey League ( NHL ) 2024 werden ohne die Schweiz er Stars Nico Hischier , Timo Meier und Jonas Siegenthaler stattfinden. Die New Jersey Devils, für die das Schweiz er Trio aufläuft, mussten nach einer deutlichen 1:5-Niederlage gegen die Philadelphia Flyers endgültig die Segel streichen. Damit ist die rechnerische Hoffnung auf eine Teilnahme an den Playoffs für die Devils, die in Newark beheimatet sind, endgültig geplatzt.

Trotz der Bemühungen des Teams, darunter die Leistungen des Schweizer Trios, reichte es in dieser Saison nicht für die begehrten Playoff-Ränge. Bereits seit geraumer Zeit hatte sich abgezeichnet, dass die Devils Schwierigkeiten haben würden, einen der begehrten Wildcard-Plätze zu ergattern. Die Konkurrenz in der Eastern Conference war einfach zu stark und die Devils konnten nicht die notwendige Konstanz aufbringen, um sich dauerhaft in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren. Die Fans in Newark müssen sich nun auf eine Sommerpause ohne Playoff-Hockey einstellen, während die Verantwortlichen die Saison analysieren und die Weichen für die kommende Spielzeit stellen werden. Die Enttäuschung über das verpasste Playoff-Ziel ist groß, aber gleichzeitig wird bereits an der Zukunft gearbeitet.\Im Gegensatz dazu verbessert sich die Ausgangslage für die Nashville Predators, die von Roman Josi angeführt werden, im Kampf um die Playoffs weiterhin. Die Predators besiegten die Anaheim Ducks, die in der Tabelle der Western Conference knapp vor ihnen lagen, mit einem überzeugenden 5:0-Auswärtssieg. Dank dieses Erfolgs kletterten die Predators auf Kosten der Los Angeles Kings auf den achten Platz und befinden sich somit weiterhin auf Playoff-Kurs. Roman Josi trug seinen Teil zum Erfolg bei und verbuchte einen Assist beim 2:0-Führungstreffer seiner Mannschaft. Die Leistung von Josi und die starke Teamleistung der Predators zeigten, dass sie in dieser Saison zu den Top-Teams gehören und eine ernstzunehmende Bedrohung für ihre Gegner darstellen. Die Fans in Nashville dürfen sich weiterhin Hoffnungen auf eine Playoff-Teilnahme machen, während die Mannschaft alles daran setzt, die hervorragende Form zu bestätigen und sich für die Playoffs zu qualifizieren. Die Spannung in der Western Conference steigt mit jedem Spiel, und die Predators sind fest entschlossen, ihren Platz in der Endrunde zu verteidigen.\Etwas weiter in die Ferne rücken die Playoffs hingegen für St. Louis und Pius Suter. Die St. Louis Blues mussten sich vor heimischem Publikum den Colorado Avalanche mit 1:3 geschlagen geben. Diese Niederlage kam zwei Tage nach einem knappen 3:2-Sieg gegen denselben Gegner in Denver. Bei noch fünf ausstehenden Spielen beträgt der Rückstand auf die Nashville Predators, die sich aktuell auf einem Playoff-Platz befinden, sechs Punkte. Diese Ausgangslage erschwert die Playoff-Chancen der Blues erheblich, da sie nun auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen und gleichzeitig ihre eigenen Spiele gewinnen müssen. Die Spieler und das Trainerteam von St. Louis werden alles daran setzen, die verbleibenden Spiele optimal zu nutzen und vielleicht doch noch einen Platz in den Playoffs zu ergattern. Die Herausforderung ist groß, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Die verbleibenden Spiele werden für die Blues zu einer Nervenprobe, in der sie ihre kämpferischen Qualitäten unter Beweis stellen und ihre Fans begeistern müssen. Die gesamte NHL-Welt wird die Entwicklung in den kommenden Wochen mit Spannung verfolgen





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