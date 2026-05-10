NHL: Hurricanes rauschen in den Halbfinal

Die Carolina Hurricanes haben ihren Erfolg in der NHL-Playoffs fortgesetzt und die zweite Serie ohne Niederlage gewonnen. Dank des Treffers von Jackson Blake in der 6. Minute der Overtime setzten sich die 'Canes' in Spiel 4 des Viertelfinals auswärts gegen die Philadelphia Flyers 3:2 durch. Carolina ist erst das fünfte Team in der Geschichte der Liga, das mit einer 8:0-Bilanz in die Postseason gestartet ist.

Die Carolina Hurricanes haben ihren Lauf in die NHL - Playoffs fortgesetzt und auch die zweite Serie ohne Niederlage gewonnen. Dank des Treffers von Jackson Blake in der 6.

Minute der Overtime setzten sich die 'Canes' in Spiel 4 des Viertelfinals auswärts gegen die Philadelphia Flyers 3:2 durch. Carolina ist erst das fünfte Team in der Geschichte der Liga, das mit einer 8:0-Bilanz in die Postseason gestartet ist. Erstmals geschlagen geben mussten sich dagegen die Colorado Avalanche, die bei den Minnesota Wild 1:5 verloren. In der Serie führen sie nun noch mit 2:1





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