NHL: Colorado marschiert weiter ins Stanley-Cup-Finale

Die Colorado Avalanche haben im Western-Conference-Halbfinal der NHL-Playoffs einen dramatischen 4:3-Heimsieg gegen die Minnesota Wild erzielt. Trotz eines frühen Rückstands von 0:3 drehte das Team aus Denver die Partie in extremis und zog damit in die Runde der letzten Vier ein.

Die Colorado Avalanche stehen nach einem dramatischen 4:3-Heimsieg gegen die Minnesota Wild im Halbfinal der NHL - Playoffs . Trotz eines frühen 0:3-Rückstands drehte Colorado die Partie im Western-Conference-Halbfinal in extremis.

Bis zur 56. Minute lagen die Avalanche mit 1:3 im Hintertreffen, ehe Jack Drury und Nathan MacKinnon ihr Team in die Verlängerung retteten. Dort avancierte Brett Kulak zum Matchwinner. Dank des Erfolgs zieht das Team aus Denver mit 4:1 Siegen in die Runde der letzten Vier ein – erstmals seit dem Stanley-Cup-Triumph 2022





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