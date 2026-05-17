Neymar wurde unfreiwillig ausgewechselt, sah Gelb

Neymar wurde in der 65. Minute nach einem Schlag auf die rechte Wade an der Seitenlinie behandelt. Santos-Trainer Cuca wollte die Gelegenheit nutzen, um zu wechseln. Robinho Junior stand bereit und sollte für die Nummer 31 kommen, die der Argentinier Gonzalo Escobar trägt. Stattdessen zeigte die Tafel des Vierten Offiziellen die Nummer 10 von Neymar. Neymar, seine Teamkollegen und Staff-Mitglieder protestierten heftig. Da Robinho Junior aber bereits das Spielfeld betreten hatte, konnte der Wechsel nicht mehr rückgängig gemacht werden. Neymar sah für seine vehementen Beschwerden nur noch die gelbe Karte. Das Spiel war zu dieser Zeit längst entschieden, Santos droht der Abstieg.

Neymar wurde in der 65. Minute nach einem Schlag auf die rechte Wade an der Seitenlinie behandelt. Santos-Trainer Cuca wollte die Gelegenheit nutzen, um zu wechseln.

Robinho Junior stand bereit und sollte für die Nummer 31 kommen, die der Argentinier Gonzalo Escobar trägt. Stattdessen zeigte die Tafel des Vierten Offiziellen die Nummer 10 von Neymar. Neymar, seine Teamkollegen und Staff-Mitglieder protestierten heftig. Da Robinho Junior aber bereits das Spielfeld betreten hatte, konnte der Wechsel nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Neymar sah für seine vehementen Beschwerden nur noch die gelbe Karte. Das Spiel war zu dieser Zeit längst entschieden, Santos droht der Abstieg





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Neymar Auswechslung Gelb Sankt Pauli Abstieg

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