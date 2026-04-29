nextesy startet Skalierungsphase mit neuem Führungsteam und Markteintritt

Das Zürcher AI-Startup nextesy geht mit einem Unicorn-erfahrenen Co-CEO und einem neuen CCO in die Skalierungsphase über und startet offiziell am Schweizer Markt. Die Plattform automatisiert Unternehmensadministration durch KI.

Zürich – Nach einer Phase intensiven Wachstums, die den Aufbau eines Teams von über 40 Mitarbeitenden und die erfolgreiche Validierung durch die renommierten Ökosysteme der ETH Zürich und der Universität St. Gallen umfasste, betritt das Zürcher Startup nextesy die entscheidende Skalierung sphase.

Dieser Schritt wird durch die Ernennung eines Co-CEOs mit Erfahrung im Aufbau eines Unicorn-Unternehmens und eines neuen Chief Commercial Officers (CCO) untermauert, was den Startschuss für den offiziellen Markteintritt in der Schweiz markiert. Nach zwei Jahren konzentrierter Entwicklung einer innovativen Technologieplattform gab nextesy, ein auf künstliche Intelligenz spezialisiertes Unternehmen, heute offiziell seinen Markteintritt und die Erweiterung seiner Geschäftsleitung bekannt. Im Rahmen einer ambitionierten Wachstumsstrategie verstärkt nextesy seine operative Führungsebene.

Dario Fazlic, einer der Mitgründer, wird zum Co-CEO ernannt und übernimmt gemeinsam mit Aleks Grujic die Leitung des Unternehmens. Fazlic bringt eine wertvolle Expertise aus dem erfolgreichen Aufbau eines Unicorn-Unternehmens mit und wird sich primär auf die Skalierung der Technologieplattform konzentrieren. Parallel dazu gewinnt nextesy mit Rouven Mayer, einem erfahrenen Strategen im Bereich Software as a Service (SaaS) und ehemaligen Chief Revenue Officer (CRO) von bexio, einen hochqualifizierten Chief Commercial Officer (CCO).

Mayer wird sowohl den nationalen als auch den mittelfristig geplanten internationalen Marktaufbau maßgeblich vorantreiben. Die strategische Neuausrichtung unterstreicht das Engagement von nextesy, seine Position als führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für die Unternehmensadministration zu festigen und auszubauen. Die Kombination aus technologischem Know-how und kommerzieller Expertise soll das Unternehmen in die Lage versetzen, seine Wachstumsziele zu erreichen und neue Märkte zu erschließen.

Die Erweiterung des Führungsteams ist ein klarer Indikator für das Vertrauen in die Zukunft von nextesy und die Überzeugung, dass das Unternehmen das Potenzial hat, die Art und Weise, wie Unternehmen ihre administrativen Prozesse gestalten, grundlegend zu verändern. nextesy hat seine Wurzeln in den führenden akademischen Umfeldern der Schweiz und wird als offiziell anerkanntes Startup der ETH Zürich und der Universität St. Gallen geführt – eine Auszeichnung, die für höchste Standards in Bezug auf technologische Innovation und unternehmerische Qualität steht. Die Plattform von nextesy fungiert als ein autonomes Betriebssystem für die gesamte Unternehmensadministration.

Sie automatisiert nicht nur die Buchhaltung, sondern integriert und vernetzt sämtliche operativen Prozesse – von der Dokumentenverwaltung und Fakturierung bis hin zu komplexen Workflow-Management-Systemen. Im Gegensatz zu traditionellen Softwarelösungen verfolgt nextesy einen konsequenten 'AI First'-Ansatz: Künstliche Intelligenz ist nicht lediglich ein optionales Zusatzmodul, sondern das fundamentale Element der gesamten Softwarearchitektur. Das Angebot richtet sich primär an Freelancer, Startups und kleine und mittlere Unternehmen (KMU), mit dem Ziel, administrative Aufgaben nahezu vollständig zu eliminieren.

Gleichzeitig ermöglicht nextesy Treuhändern, die gesamte Mandantenadministration hocheffizient und in Echtzeit zu verwalten und zu steuern.

'Die bloße Digitalisierung von Prozessen ist heutzutage nicht mehr ausreichend', betont Rouven Mayer, CCO von nextesy. 'Durch unseren konsequenten AI-First-Ansatz vollziehen wir einen Paradigmenwechsel hin zu einer autonomen Administration. Es geht nicht mehr um unterstützende Werkzeuge, sondern um eine völlig neue Form der operativen Entlastung, die Unternehmen ermöglicht, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

' nextesy, ein führendes Zürcher Tech-Startup, das aus der Innovationskraft der ETH und der HSG hervorgegangen ist, transformiert administrative Geschäftsabläufe durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und automatisiert die Prozesse von KMU, Freelancern und Treuhändern nachhaltig und effizient





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