News Text in German

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Mehr Wer finanziert die Schweizer Politik? Economiesuisse führt die Liste der Geldgeber anMehr Die Öl- und Gaskrise macht saubere Energien zu einer sicherheitspolitischen PrioritätMehr Ohne Zuwanderung würde die Schweizer Bevölkerung stark alternMehr Geheilt, aber nicht versicherbar: Wer den Krebs besiegt, hat einen finanziellen Kampf vor sichTrotz des befürchteten Regens hat sich die Parade des Eidgenössischen Musikfests in Biel in Bewegung gesetzt.

Das Wettspiel der Parademusik dauerte bis zum frühen Abend und wird am Freitag fortgesetzt. Die ersten Formationen der Parade marschierten gegen 12.30 Uhr durch die Stadt. Erst etwa eine Stunde zuvor hatten die Organisatorinnen und Organisatoren beschlossen, den Umzug durchzuführen. Zwar nieselte es zwischendurch, im Verlaufe des Nachmittags zeigte sich in Biel aber auch die Sonne.

«Wenn es nur ein bisschen nieselt, ist das in Ordnung. Aber wenn es stark regnet, wird die Parade abgesagt», hatte der Kommunikationsverantwortliche des Festes, Théo Martin, am Vormittag zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA gesagt. Vor allem Blasinstrumente wie Klarinetten, Saxophone und Oboen würden die Niederschläge nicht gut vertragen. Jean-Marc Richard, Mitglied des Organisationskomitees, sagte in der Nachrichtensendung «12h30» des Westschweizer Fernsehens RTS, dass es die Veranstaltung ermögliche, «die Kraft und Energie der Blasinstrumente zu zeigen». Manchmal dominiere nämlich ein negatives Bild dieser Volksmusik





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