News Text: Finalist des Publikumspreis-Wettbewerbs von Tourism Discover Luzern

Das ganze Luzerner Fasntfamilien-Team, einschließlich der Zünfte, Gesellschaften, Guuggenmusigen, Wagenbauer und alle aktiven Fasnächtler, wird geehrt, weil es in den letzten sieben Jahren dazu beigetragen hat, die Luzerner Faschination zu erhalten und zu fördern.

Das Lozärner Fasnachtskomitee ( LFK ) wird im Finale des diesjährigen Publikums-Awards des Tourism us Forum Luzern (TFL). Ein Gruppe bei wechselhaftem Winterwetter im Rahmen des traditionellen Wey Fasnachts Umzuges in der Stadt Luzern montags, 16.

Februar 2026. Grosse Ehre für das Lozärner Fasnachtskomitee (LFK): Das Tourismus Forum Luzern hat das LFK als einen von drei Finalisten für den begehrten Publikums-Award 2026 nominiert. Die Nomination fällt in ein wichtiges Jubiläumsjahr. Das LFK feiert 2026 sein 75-jähriges Bestehen.

Gleichzeitig jährt sich die Einführung der ersten Fasnachtsplakette durch die Vorläuferorganisation zum 100. Mal.

"Diese Nomination ist eine Ehre, die nicht allein dem LFK gebührt. Sie ist eine Anerkennung für die gesamte Luzerner Fasnachtsfamilie - für die Zünfte, Gesellschaften, Guuggenmusigen, Wagenbauer und alle aktiven Fasnächtler, die unsere Tradition Jahr für Jahr mit Leben füllen", freut sich Flavio Boschian, amtierender LFK Präsident am Finaleintritt. Das öffentliche Voting ist bis am 31. Mai 2026, 19.00 Uhr möglich.

Die feierliche Bekanntgabe der Siegerorganisation findet im Rahmen der Tourismus Awards Das LFK ist die Dachorganisation der vier traditionsreichen Luzerner Fasnachtorganisationen (Zunft zu Safran, Wey-Zunft, Maskenliebhaber-Gesellschaft und Fidelitas Lucernencis). Es organisiert unter anderem die grossen Umzüge während der Lozärner





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