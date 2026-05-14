News-Scout berichtet von Einbruch in Basel und kollision mit Polizei

Ein News-Scout berichtet von einem Einbruch in einen Barber-Shop in Basel und einer anschließenden Kollision mit der Polizei. Das Video zeigt, wie ein weisses Auto vor dem Salon hält, die Täter die Scheiben einschlagen, drei Personen reinrennen, während der Fahrer im Auto bleibt.

Um 2.25 Uhr hat es 'getätscht', schildert ein News-Scout. Vom Balkon seiner Wohnung im zehnten Stock wurde er dann Zeuge eines Einbruchs in den gegenüberliegenden Barber-Shop am Spalenring in Basel.

Das Video zeigt, wie ein weisses Auto vor dem Salon hält, die Täter die Scheiben einschlagen, drei Personen reinrennen, während der Fahrer im Auto bleibt.

'Es ging recht schnell, nach dreissig Sekunden war alles schon über die Bühne. Sie wussten wohl ganz gezielt, was sie wollten', so der News-Scout. Beim Starten des Fluchtautos habe der Lenker dann noch fast einen der Täter überfahren, so schnell brach das Quartett wieder auf. 'Sie machten kurzen Prozess. ' Diese Patrouille wusste nichts vom Einbruc





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