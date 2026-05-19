New Zealander Jumps Fully Clothed into the Trevi Fountain in Rome

A 30-year-old New Zealander caused a stir in Rome when he jumped fully clothed into the famous Trevi Fountain. The incident sparked a debate on the appropriate handling of mass tourism. The man was later fined and arrested by the police.

Ein 30-jähriger Neuseeländer ist voll bekleidet in den Trevi-Brunnen gesprungen. Solche Vorfälle sorgen in Italien seit Längerem immer wieder für Aufsehen. Ein Video zeigt, wie ein 30-jähriger Neuseeländer in den Trevi-Brunnen springt.

Die Debatte über den richtigen Umgang mit dem Massentourismus ist aktueller denn je. Ein 30-jähriger Neuseeländer hat in Rom für Aufsehen gesorgt. Er sprang vollständig bekleidet in den berühmten Trevi-Brunnen. Die Szene wurde von zahlreichen Passanten beobachtet, wie die «Daily Mail» berichtet.

Schliesslich wurde er von der Polizei aus dem Brunnen geholt und in Gewahrsam genommen. Später wurde er mit einer Geldstrafe von 500 Euro bestraft. Ein anderer Nutzer forderte noch schärfere Konsequenzen: «Sofortige Festnahme und Freilassung gegen Kaution. Wenn du nicht zahlst, solltest du nicht rauskommen.

» Die Reaktionen zeigen, wie gross die Frustration in der Bevölkerung über solche Vorfälle ist. Kurz danach wurde er von der Polizei festgenommen. Der Trevi-Brunnen ist seit Langem ein Ort, an dem Touristen immer wieder durch ihr Verhalten für Aufsehen sorgen. Behörden und Anwohner gehen regelmässig gegen solche Störungen vor.

Das Betreten des Wassers ist ausdrücklich verboten. Bereits im Juli des vergangenen Jahres ereignete sich am selben Ort ein ähnlicher Vorfall. Ein Tourist sprang damals ebenfalls trotz klarer Verbote in den 264 Jahre alten Brunnen. Hunderte Besucher sahen zu.

Auch das Wasser des Brunnens wurde bereits rot eingefärbt. Auch in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon wehrt sich die Bevölkerung gegen den Tourismus – dort kommt es sogar zu Protesten





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