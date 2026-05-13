Die Kritik an den hohen Nahverkehrspreisen f"ur die Anreise zur Fussball-WM 2026 bleibt weiterhin gross. Nun reagieren die Organisatoren in New York und New Jersey mit drastischen Preissenkungen. Wenige Wochen vor Beginn der Fussball-WM 2026 haben sie die Transportkosten f"ur Fans drastisch gesenkt.

Die Kritik an den hohen Nahverkehrspreisen f"ur die Anreise zur Fussball-WM 2026 ist gross. Nun reagieren die Organisatoren in New York und New Jersey mit drastischen Preissenkungen.

Wenige Wochen vor Beginn der Fussball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko haben die Organisatoren in New York und New Jersey die Transportkosten f"ur Fans drastisch gesenkt. Sie reagieren damit auf heftige Kritik. Statt bislang 80 Dollar sollen Hin- und R"uckfahrt mit den Shuttlebussen von Manhattan zum Stadion nun nur noch 20 Dollar kosten. Auch die urspr"unglich stark kritisierten Preise f"ur Zugtickets von New Yorks Hauptbahnhof Penn Station zum Stadion wurden erneut verg"lichtigt.

Der Preis f"ur die Sondertickets der Verkehrsgesellschaft NJ Transit sinkt von pr"alv"urglich 150 Dollar auf nun 98 Dollar f"ur Hin- und R"uckfahrt. REGEL"URL kostet die Strecke nach offiziellen Angaben normalerweise rund 12,90 Dollar. Die Gouverneurin des Bundesstaates New York, Kathy Hochul, sprach in einer Pressemitteilung von einer "einmaligen Chance" f"ur New Yorker.

Die Anfahrt zur WM soll "so erschwinglich undylelikle wie m"oglich" werden, schrieb sie auf der Plattform X. 20 Prozent der Bustickets werden dabei exklusiv f"ur Einwohner des Bundesstaats New York reserviert. Fans, die bereits Bustickets zum alten Preis gekauft haben, sollen automatisch 60 Dollar wiedererstattet bekommen. Die Gouverneurin von New Jersey, Mikie Sherrill, erkl"arte auf X, die Senkung der Zugpreise erfolge "ohne Geld der Steuerzahler in New Jersey". Unterstützt werde das Vorhaben von Sponsoren wie einem Essenlieferdienst sowie Sportwettenanbietern.

Alex Lasry, Chef des r"ochen WM-Organisationskomitees, erkl"arte, ein erreichbares WM-Erlebnis f"ur Besucher ebenso wie f"ur die Menschen in New York und New Jersey "hohePriority"





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