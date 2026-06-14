New York Knicks gewinnen NBA-Titel

Die New York Knicks haben die San Antonio Spurs mit 94:90 besiegt und den dritten NBA-Titel in ihrer Geschichte gewonnen. Der deutsche Spieler Ariel Hukporti kam zum Einsatz und ist nun nach Dirk Nowitzki und Isaiah Hartenstein der dritte deutsche Basketball-Profi, der in der NBA die Meisterschaft geholt hat.

Die New York Knicks haben die San Antonio Spurs mit 94:90 besiegt, trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands von 16 Punkten. Dies war ihr notwendiger vierten Sieg in der Serie und den dritten NBA-Titel in ihrer Geschichte.

Der deutsche Spieler Ariel Hukporti kam zum Einsatz und ist nun nach Dirk Nowitzki und Isaiah Hartenstein der dritte deutsche Basketball-Profi, der in der NBA die Meisterschaft geholt hat. Zahlreiche Promis wie Prinz Harry, Ben Stiller und Timothée Chalamet waren live dabei. Die Knicks hatten Schwierigkeiten mit ihren Würfen, aber sie kamen irgendwann in den Rhythmus und arbeiteten sich zurück. Nach einem 10:0-Lauf im Schlussviertel beim Stand von 83:83 gelang ihnen der Ausgleich.

Sie gingen dann beim Stand von 86:85 in Führung und hielten dies bis zum Ende des Spiels. Victor Wembanyama, ein französischer Spieler, hatte drei Blocks und sechs Fehlwürfe in den ersten vier Minuten. Die Spurs hatten eine zweistellige Führung, aber die Knicks verkürzten noch vor der Pause auf nur noch drei Punkte. In der zweiten Halbzeit brachten die Knicks Hukporti auf den Spielfeld und er fügte sich mit einem Block sofort gut ein.

Am Ende des Spiels standen die Knicks als Meister in der NBA-Geschichte und Hukporti ist nun einer von ihnen





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